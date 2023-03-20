На 11% за месяц увеличился объем открытия кредитных карт в Красноярском крае

Такая динамика стала одной из самых серьезных по России: более значительный рост зафиксировали только в Приморском крае.

За февраль 2023 красноярцы открыли на 11,2% больше кредитных карт в сравнении с январем 2023. Красноярский край стал одним из трех регионов РФ, в которых зарегистрировали самую интенсивную динамику: в Приморском и Пермском крае этот показатель составил 12,2% и 10,8%. Чуть меньшие значения отметили в Ленинградской и Кемеровской областях — там прирост новых кредиток достиг 9,9%.

Аналитики сервиса Банки.ру отмечают, что выдача новых кредитных карт по сравнению с январем 2023 увеличилась практически во всех регионах страны. Суммарно за февраль 2023 в России оформили 930 тыс. кредиток — на 7,8% больше, чем в январе. Тогда этот показатель достиг 870 тыс. (по данным Национального бюро кредитных историй).

При этом в сравнении с прошлым годом количество выданных кредитных карт ушло на понижение в 16,2%: за февраль 2022 жители РФ оформили 1,2 млн штук.

Самое большое количество кредиток в феврале 2023 года выдали в Москве, Московской области и Краснодарском крае — 69 тыс., 51,1 тыс. и 34,9 соответственно. Схожие показатели зафиксировали в Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан — 34,6 и 33,4 тыс. единиц.

«Такая динамика объясняется прежде всего тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства», — комментирует Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

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