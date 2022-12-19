Около четверти семей Красноярского края могут купить недорогой автомобиль

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить купить новый автомобиль в кредит и оплачивать расходы, связанные с его эксплуатацией.

В Красноярском крае доля семей, которые могут прибрести в кредит и содержать новый автомобиль стоимостью до 900 тысяч рублей, составляет 24,9 %. Доля семей, которые могут взять займ и купить машину стоимостью до 2,5 млн рублей, оказалось 7,1 %. Покупку машины премиум-сегмента (стоимостью в 10 млн рублей) могут позволить только 0,29 % семей из Красноярского края.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там позволить владение автомобилем до 900 тысяч рублей могут 56,9% жителей. В тройку лидеров попали Чукотский автономный округ (48,9%) и Магаданская область (44,2%). Также в первую пятерку вошли Ханты-Мансийский автономный округ (40,4%) и Ненецкий автономный округ (38,1%). Москва оказалась на 6 месте (37,3%).

Эксперты отметили, что доступность автомобилей в России в 2022 сильно снизилась. В среднем по стране доля семей, для которых доступны покупка и владение новым недорогим автомобилем, составила 16,3%. Это на 1,6% меньше, чем в 2021-м. В 2021 году недорогой автомобиль оценивался в 700 тысяч рублей, таким образом, снижение доступности эксперты во многом связывают с ростом цен на машины почти на 30%.