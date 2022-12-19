Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.12
64,60
68,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Около четверти семей Красноярского края могут купить недорогой автомобиль

Около четверти семей Красноярского края могут купить недорогой автомобиль
Иллюстрация: Город Красноярск / vk.com

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить купить новый автомобиль в кредит и оплачивать расходы, связанные с его эксплуатацией.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае доля семей, которые могут прибрести в кредит и содержать новый автомобиль стоимостью до 900 тысяч рублей, составляет 24,9 %. Доля семей, которые могут взять займ и купить машину стоимостью до 2,5 млн рублей, оказалось 7,1 %. Покупку машины премиум-сегмента (стоимостью в 10 млн рублей) могут позволить только 0,29 % семей из Красноярского края. 
 
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там позволить владение автомобилем до 900 тысяч рублей могут 56,9% жителей. В тройку лидеров попали Чукотский автономный округ (48,9%) и Магаданская область (44,2%). Также в первую пятерку вошли Ханты-Мансийский автономный округ (40,4%) и Ненецкий автономный округ (38,1%). Москва оказалась на 6 месте (37,3%).
 
Эксперты отметили, что доступность автомобилей в России в 2022 сильно снизилась. В среднем по стране доля семей, для которых доступны покупка и владение новым недорогим автомобилем, составила 16,3%. Это на 1,6% меньше, чем в 2021-м. В 2021 году недорогой автомобиль оценивался в 700 тысяч рублей, таким образом, снижение доступности эксперты во многом связывают с ростом цен на машины почти на 30%.
 

Справка

 
Эксперты рассчитывали долю семей, которые могут ежемесячно платить по кредиту, тратить деньги на содержание машины и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% и сроке 3 года. Помимо кредита учитывались и другие расходы: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и были скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи.
 

Читайте также:

Группа «Арсенал» открыла новый дилерский центр в Красноярске

Компания предложит красноярцам автомобили концерна JAC Motors.

Жители Красноярского края массово жалуются на «Автономию»

В региональное управление Роспотребнадзора поступают многочисленные жалобы на автосалон ООО «Автономия». Жители региона жалуются на навязывание платных услуг и качество автомобилей.

Красноярцы быстрее других в Сибири могут накопить на новый автомобиль

Для этого понадобится почти семь лет. А вот на подержанный можно скопить почти вдвое быстрее.

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Губернатор Красноярского края и его сын попали в санкционный список СШАГубернатор Красноярского края и его сын попали в санкционный список США
  • Красноярск ожидает на выходных потепление до –10Красноярск ожидает на выходных потепление до –10
  • Тропа Предков в Хакасии обзаведется новым визит-центромТропа Предков в Хакасии обзаведется новым визит-центром
  • «Лишь четыре дня»: стартовала финальная распродажа «КрасАвиа»«Лишь четыре дня»: стартовала финальная распродажа «КрасАвиа»
  • «Мой бизнес» выдал красноярским предпринимателям займов почти на 700 млн рублей«Мой бизнес» выдал красноярским предпринимателям займов почти на 700 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.