Красноярцы быстрее других в Сибири могут накопить на новый автомобиль

Для этого понадобится почти семь лет. А вот на подержанный можно скопить почти вдвое быстрее.

Среднестатистический житель Красноярского края может накопить на новый автомобиль за 6,8 года, а на подержанный — за 4. Это самые короткие сроки для Сибири. Такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг».

На четыре месяца дольше на новую машину придется копить в Иркутской области, а в Кемеровской — на 11 месяцев. По подержанным авто распределение мест такое — 4,2 года и 4,6 года соответственно.

Дольше всего из сибирских регионов копить на машину в Алтайском крае — 10,3 года на новую и 6,3 на подержанную.

В целом по России быстрее всего накопить на новый авто сможет житель Чукотки (3,7 года), а дольше остальных — 11,3 года — копить придется в Кабардино-Балкарии. Красноярский край в общероссийском списке расположился на 14 позиции — между Амурской областью (13) и Республикой Коми (15).

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Однако она все еще остается одной из самых доступных в Сибири.

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Доля доходов, которую жители края пускают на оплату коммуналки, также весьма высока.

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Если сравнивать с другими регионами России, то край по этому показателю стоит достаточно высоко. Но в первую десятку не попадает.