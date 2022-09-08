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Расходы красноярцев на ЖКХ самые большие в Сибири

Расходы красноярцев на ЖКХ самые большие в Сибири
Иллюстрация: pixabay.com

Доля доходов, которую жители края пускают на оплату коммуналки, также весьма высока.

#НОВОСТИ
В 2021 году жители Красноярского края платили за услуги ЖКХ в среднем 6 693 рубля в месяц. Это самая большая цифра по Сибири и 12 по России. Такие данные опубликовало агентство «РИА Рейтинг».
 
По доле доходов, которая тратиться на коммуналку, край также обогнал почти все территории СФО — жители региона на оплату ЖКХ тратят 11,5% заработанного. Столько же выкладывают в Алтайском крае.
 
Самые же низкие расходы по этой статье в Сибири у жителей Хакасии — 3 719 рублей, что составляет 8,1% от их доходов. Чуть больше в Туве — 3 736 рублей (7,6% от доходов).
 
В среднем по стране в 2021 году ежемесячная коммуналка составил порядка 5,5 тыс. рублей, это примерно 10,4% доходов населения.
 
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Автор: Петр Савельев
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