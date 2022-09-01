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В Красноярске могут досрочно дать отопление

В Красноярске могут досрочно дать отопление
Иллюстрация: idrp-center.ru

СГК готова выполнить точечные подключения в школы, детсады, медицинские и социальные учреждения города. Энергетики ждут заявки от руководителей.

#НОВОСТИ

Решение о начале отопительного сезона принимает администрация Красноярска. Это происходит в середине сентября, когда среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов в течение пяти суток.

Однако конец лета выдался прохладным и дождливым, поэтому заведующие нескольких детсадов обратились в теплосетевое подразделение СГК с просьбой подать тепло сейчас.

«Для создания комфортных условий дошколятам и воспитателям мы пошли на встречу всем обратившимся руководителям детских садов. Готовы подавать тепло и в другие соцучреждения и даже многоквартирные дома. Со стороны энергетиков для этого условия обеспечены», — рассказал Олег Петров, директор Красноярского филиала СГК.

В СГК также готовы принять аналогичные заявки от жилищных организаций многоквартирных домов — но только тех, где стоят приборы учета.

Для этого жители домов должны на общем собрании договориться и принять решение о досрочном запуске тепла в дом. Протокол общего собрания предоставить в свою УК.

«Жилищная организация направит заявку в теплосетевое подразделение СГК. Получив разрешение от теплоэнергетиков, УК самостоятельно откроет входные задвижки и переключит элеваторные узлы жилых домов на зимнюю схему теплоснабжения», — рассказали в СГК.

Официальные заявки на включение тепла можно подать в теплосетевое подразделение СГК в Красноярске по электронной почте kttk@sibgenco.ru или Call-centerstk@sibgenco.ru

Ранее DK.RU сообщал, что Минстрой предлагает включить в тарифы на отопление и водоснабжение расходы на создание и дальнейшее поддержание «цифровой инфраструктуры». Однако антимонопольщики с этим не согласны.

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Автор: Юлия Тарабан
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