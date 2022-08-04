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Часть жителей Центрального района получат горячую воду досрочно

Часть жителей Центрального района получат горячую воду досрочно
Иллюстрация: pixabay.com Автор: Skitterphoto

Специалисты Сибирской генерирующей компании досрочно завершили испытания в районе Стрелки и заполнили теплосети от Красноярской ТЭЦ-1.

#НОВОСТИ

Благодаря этому в часть домов Центрального района вода поступит уже сегодня, 4 августа.

Сейчас слесари УК уже могут открывать задвижки по адресам, которые попали в зону досрочной подачи воды.

«Досрочная подача горячей воды возможна, если микрорайон можно запитать от альтернативного теплоисточника, и если теплосети на пути к дому успешно прошли проверку — то есть, на них нет повреждений», — отметили в СГК.

Там добавили, что на остальных адресах продолжается проверка теплосетей. Специалисты обнаружили уже 44 дефекта, 10 из них успели устранить

Ранее DK.RU сообщал, что 1 августа специалисты СГК приступили к испытаниям сетей Красноярской ТЭЦ-2. Под отключение попала большая часть Октябрьского, Железнодорожного, Свердловского и Центрального районов.

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Автор: Юлия Тарабан
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