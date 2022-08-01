Еще 4 района Красноярска остались без горячей воды

1 августа специалисты Сибирской генерирующей компании приступили к испытаниям сетей Красноярской ТЭЦ-2. Поэтому в четырех районах города отключили горячую воду.

Под отключение попала большая часть Октябрьского, Железнодорожного, Свердловского и Центрального районов.

Без воды жителям домов придется сидеть 10 дней. Однако, если специалисты досрочно закончат испытания на сетях, воду горожане получат раньше.

Напомним, изначально энергетики планировали отключить горячую воду в этих районах с 15 по 24 августа, однако в связи с низкой водностью сибирских рек сроки пришлось перенести.

Отметим, график отключения холодной воды в этих районах также скорректируют.

Ранее DK.RU сообщал, что с 18 июля под отключения горячей воды попали дома в Советском и Центральном районах.

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