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Низкий уровень в Енисее может продлиться до лета 2023

Низкий уровень в Енисее может продлиться до лета 2023
Иллюстрация: fotokto.ru

Ситуация с экстраординарным обмелением Енисея в Красноярске возможно продлится до середины 2023, — сообщают в Енисейском бассейновом водном управлении.

#НОВОСТИ

Из-за малоснежной зимы и сухого лета приток Енисея на юге Красноярского края составляет сейчас 50% от обычного. В ЕБВУ отмечают, что такого обмеления не было с 1936.

Синоптики Гидрометцентра положительных прогнозов не обещают — обильных дождей в русле реки в ближайшее время не предвидится.

Осадки идут локально и не в бассейне водохранилища. Прогноз синоптиков намного ниже нормы, в связи с чем мы уменьшили расход. Но это неоднократно обсуждалось. Скорее всего, это все до весны, пока не начнется следующий паводок. Весной приток увеличится, и под навигацию следующего года придет новая вода. А вот чтобы вернулись корабли в места отстоя и был завершен сезон судоходства в этом году, придется в октябре увеличить расход до 2850, до навигационного уровня. Потому что там три теплохода и суда с большой осадкой. По времени, наверно, это займет неделю. Потому что за три дня только вода до Стрелки дойдет. Это предварительные расчеты, — рассказал Сергей Капустин, руководитель управления.

Вероятно, в октябре каскад ГЭС на Енисее будет сбрасывать воду для обеспечения возвращения судов из северной навигации.

 

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Автор: Петр Савельев
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