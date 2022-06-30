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«Великолепная пятерка и вратарь»: кто сыграет в матче мировых звезд хоккея в Красноярске

«Великолепная пятерка и вратарь»: кто сыграет в матче мировых звезд хоккея в Красноярске
Иллюстрация: krskstate.ru

Игра состоится уже сегодня, но составы команд до сего момента не разглашались.

#НОВОСТИ
Стали известны составы команд, которые сыграют в матче самых титулованных звёзд НХЛ и КХЛ в Красноярске. Списки опубликовало региональное Министерство спорта.
Зрители увидят игру девяти чемпионов мира, трёх обладателей Кубка Стэнли и семи хоккеистов, завоевывавших Кубок Гагарина», — рассказали в ведомстве.
Итак, в составе одной из команд будут Антон Худобин, Александр Овечкин, Виктор Козлов, Дмитрий Орлов, Алексей Макеев, Максим Галанов, Арсений Грицюк, Сергей Ломанов, Артём Швец-Роговой, Андрей Николишин, Сергей Шипко, Денис Куликов и Марк Герих. Ее капитаном станет двукратный чемпион мира Александр Семин, в спортивной карьере которого это будет последняя игра.
 
Вторую команду возглавит олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратны обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк. Под его предводительством на лед выйдут: Александр Судницин, Андрей Марков, Александр Свитов, Александр Гуськов, Антон Бурдасов, Максим Афиногенов, Данис Зарипов, Александр Суздалев, Денис Казанский, Алексей Попов, Илья Скворцов, Валентин Копылов, Эдуард Майоров.
 
Сам матч состоится уже сегодня в «Платинум Арене». Зрителей начнут запускать в 16:30, а игра начнется в 19:30.
 
Также посмотреть ее в прямом эфире можно будет на каналах «Матч ТВ», «Матч Планета» и «Енисей». Предусмотрена и онлайн-трансляция.
 
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Автор: Петр Савельев
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