«Великолепная пятерка и вратарь»: кто сыграет в матче мировых звезд хоккея в Красноярске
Игра состоится уже сегодня, но составы команд до сего момента не разглашались.
Зрители увидят игру девяти чемпионов мира, трёх обладателей Кубка Стэнли и семи хоккеистов, завоевывавших Кубок Гагарина», — рассказали в ведомстве.
Заслуженный мастер спорта России Александр Семин рассказал, что после завершения профессиональной карьеры он планирует продолжать играть в хоккей, только уже на любительском уровне.
В Красноярске продают билет на матч звезд хоккея за 1,5 млн рублей
30 июня 2022 года в МСЗК «Платинум Арена Красноярск» состоится благотворительный заключительный матч хоккеистов мирового уровня и российских звезд НХЛ.
Красноярский бизнес поддержал юных хоккеистов Сибири
Предприниматели выступили партнерами турнира, который на днях прошел в Красноярске.
Роль Красноярска в олимпийской истории
Красноярск сыграл важную роль в нынешней зимней Олимпиаде. Хотя спортсмены, выступающие за край, остались без медалей, и нам, болельщикам, порой было очень обидно. Но это спорт. И олимпийское везение.