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О войне и памяти: в музее «Мемориал Победы» поставили новый аудиоспектакль

О войне и памяти: в музее «Мемориал Победы» поставили новый аудиоспектакль
Иллюстрация: pixabay.com Автор: margarita_kochneva

Тематический аудиоспектакль для красноярцев создали сотрудники «Мемориала Победы» — он о том, как важно помнить основные вехи истории и события и героев Великой Отечественной войны.

#НОВОСТИ

Аудиоспектакль «Память живет» — это диалог дедушки и внука, которые рассуждают о том, что такое память о войне, какую роль она играет в нашей жизни, как ее сохранить для следующих поколений.

Главный герой спектакля Семен Никитович рассказывает внуку о легенде о манкуртах — она про человека, лишенного исторической памяти. Он становится марионеткой, рабом навязанных ему понятий и представлений.

«В основу аудиоспектакля лег рассказ, написанный студентами-историками Гуманитарного института СФУ под впечатлением от экспозиции музея. Ребята — давние друзья „Мемориала Победы“ и часто принимают участие в мероприятиях в качестве помощников-волонтеров», — сообщили в мэрии Красноярска.

Авторами текста и чтецами стали волонтеры — постоянные посетители музея. Героев аудиопостановки озвучили постоянные посетители музея Владимир Сергеевич Белихов и его 17-летний внук Андрей.

Отметим, работа над созданием аудиоспектакля заняла больше месяца.

Аудиопостановку можно найти на платформах Mave и Google.

Ранее DK.RU рассказывал, что в Красноярске открылась летняя киноплощадка «Енисей кино» — она начала работать 17 июня.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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