Отопительный сезон завершен почти во всем Красноярском крае
В городах и районах Красноярского края завершился отопительный сезон, — сообщает министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края.
Полностью подача тепла остановлена в городах Железногорске, Зеленогорске, Красноярске, Канске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске, Боготоле, Бородино, Дивногорске, Сосновоборске, Шарыпово, Назарово, поселке Кедровый, а также в 11 районах.
Частично отопительный сезон завершен в Емельяновском, Енисейском, Курагинском и Нижнеингашском районах.
В остальных муниципалитетах отопление отключат только в середине июня 2022.
В Диксоне в заполярном регионе Красноярского края отопление работает круглогодично.
Минпром сообщает, что с текущего момента в крае начинается подготовка к новому отопительному сезону.
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