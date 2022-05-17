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Отопительный сезон завершен почти во всем Красноярском крае

Отопительный сезон завершен почти во всем Красноярском крае
Иллюстрация: ideecasa.ru

В городах и районах Красноярского края завершился отопительный сезон, — сообщает министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края.

#НОВОСТИ

Полностью подача тепла остановлена в городах Железногорске, Зеленогорске, Красноярске, Канске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске, Боготоле, Бородино, Дивногорске, Сосновоборске, Шарыпово, Назарово, поселке Кедровый, а также в 11 районах.

Частично отопительный сезон завершен в Емельяновском, Енисейском, Курагинском и Нижнеингашском районах.

В остальных муниципалитетах отопление отключат только в середине июня 2022.

В Диксоне в заполярном регионе Красноярского края отопление работает круглогодично.

Минпром сообщает, что с текущего момента в крае начинается подготовка к новому отопительному сезону.

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Автор: Петр Савельев
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