В двух районах Красноярска отключат горячую воду

С 18 июля сразу два района останутся без горячего водоснабжения. Причина — гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей.

Горячей воды на 10 дней, в период 18…27 июля 2022, не будет в части Советского и Центрального районов — мкрн. Покровский, Взлетки, Северный и Зеленая роща.

Сроки возвращения воды лучше уточнять в управляющей компании или в службе 005.

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