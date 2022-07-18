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В двух районах Красноярска отключат горячую воду

В двух районах Красноярска отключат горячую воду
Иллюстрация: t.me/sgk_krsk

С 18 июля сразу два района останутся без горячего водоснабжения. Причина — гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей.

#НОВОСТИ

Горячей воды на 10 дней, в период 18…27 июля 2022, не будет в части Советского и Центрального районов — мкрн. Покровский, Взлетки, Северный и Зеленая роща.

Сроки возвращения воды лучше уточнять в управляющей компании или в службе 005. 

 

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Автор: Петр Савельев
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