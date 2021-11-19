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На ул.Дудинская закрылась очередная котельная

На ул.Дудинская закрылась очередная котельная
Иллюстрация: pixabay.com

18 ноября на улице Дудинской закрылась котельная Красноярского грузового автотранспортного предприятия. Она снабжала теплом 9 зданий Красноярского отдела ветеринарии с лечебницей для животных.

#НОВОСТИ

Атакже гаражи и производственные помещения самой автобазы. Теперь все эти объекты переключены на Красноярскую ТЭЦ-3.

Ранее на теплоснабжение от ТЭЦ-3 перешли 15 нежилых зданий, которые раньше отапливались от четырех котельных. Среди них строительно-монтажное предприятие «Левобережное спецуправление», Красноярское протезно-ортопедическое предприятие со стационаром, торгово-офисные здания на улице Дудинской.

В ближайшее время в этом районе еще несколько предприятий переключат на теплоснабжение от ТЭЦ.

С местной котельной на Красноярскую ТЭЦ-2 переключили и частный поселок Лалетино, уже 9 ноября жители получат тепло от ТЭЦ.

Чтобы это стало возможным, СГК протянула в поселок новый трубопровод увеличенного диаметра с использованием современных теплоизоляционных материалов.

А в конце октября проведено тестовое подключение к теплосетям ТЭЦ-3 фабрики новогодних игрушек «Бирюсинка».

Как рассказали специалисты, переключения проходят без отключения электричества в жилых домах, так как все основные работы были проведены заблаговременно.

Закрытие неэффективных котельных и переключение на теплоснабжение от ТЭЦ необходимо для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию в микрорайонах, где они расположены. Например, в районе улиц Спандаряна и Дудинской лаборатория министерства экологии Красноярского края неоднократно фиксировала превышение содержания загрязняющих веществ в воздухе.

Отметим, чтобы обеспечить переключение фабрик, типографий, офисов, автомобильных и торговых баз, расположенных в районе этих улиц, на теплоснабжение от ТЭЦ-3, подрядчики СГК построили более 6 км теплосетей и оборудовали на территории этих частных предприятий современные индивидуальные тепловые пункты.

Ранее, в сентябре и октябре 2021 года, СГК создала условия для замещения пяти муниципальных котельных в микрорайоне Покровка, также закрылась кочегарка в Центральном районе в Косом переулке.

Всего в этом году 12 и 20 неэффективных котельных, которые необходимо было закрыть, уже прекратили свою работу.

Напомним, по федеральному проекту «Чистый воздух» СГК должна создать в Красноярске условия для замещения 35 котельных до 2024 года. Десять из них были замещены до 2020 года включительно, 12 закрыты в 2021 году, еще 8 — в плане до конца текущего года. Также рассматривается вопрос о расширении списка замещаемых котельных.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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