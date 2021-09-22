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В Красноярске заработали «горячие линии» по вопросам отопления. Можно звонить и жаловаться

В Красноярске заработали «горячие линии» по вопросам отопления. Можно звонить и жаловаться
Иллюстрация: Яндекс

«Горячие линии» открылись 22 сентября по поручению мэра Красноярска Сергея Еремина. Если в доме все еще холодные батареи, специалисты помогут разобраться в проблеме и решить вопрос.

#НОВОСТИ

В течение двух дней с 9.00 до 18.00 все желающие смогут позвонить и пожаловаться на отсутствие отопления. Звонить нужно в том случае, если управляющая компания решить проблему отказывается.

Вечером 23 сентября на вопросы горожан по подключению отопления ответят руководители районов.

Телефоны горячих линий по вопросам отопления:

•             Центральный район — 227-38-76;

•             Октябрьский район — 247-01-10;

•             Железнодорожный район — 221-20-64;

•             Советский район — 220-19-86;

•             Свердловский район — 261-18-33;

•             Кировский район — 222-37-37;

•             Ленинский район — 264-16-73.

Напомним, отопительныйй сезон в этом году начался в Красноярске 17 сентября. Хотя изначально планы были дать отопление позднее.

После начала отопительного сезона цифры в платёжках за ЖКХ у многих красноярцев вырастут, ведь с прошлого года жители платят за отопление по факту.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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