В Красноярске заработали «горячие линии» по вопросам отопления. Можно звонить и жаловаться
«Горячие линии» открылись 22 сентября по поручению мэра Красноярска Сергея Еремина. Если в доме все еще холодные батареи, специалисты помогут разобраться в проблеме и решить вопрос.
В течение двух дней с 9.00 до 18.00 все желающие смогут позвонить и пожаловаться на отсутствие отопления. Звонить нужно в том случае, если управляющая компания решить проблему отказывается.
Вечером 23 сентября на вопросы горожан по подключению отопления ответят руководители районов.
Телефоны горячих линий по вопросам отопления:
• Центральный район — 227-38-76;
• Октябрьский район — 247-01-10;
• Железнодорожный район — 221-20-64;
• Советский район — 220-19-86;
• Свердловский район — 261-18-33;
• Кировский район — 222-37-37;
• Ленинский район — 264-16-73.
Напомним, отопительныйй сезон в этом году начался в Красноярске 17 сентября. Хотя изначально планы были дать отопление позднее.
После начала отопительного сезона цифры в платёжках за ЖКХ у многих красноярцев вырастут, ведь с прошлого года жители платят за отопление по факту.
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