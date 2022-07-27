Среднего класса в Красноярском крае не набралось и 20%

Если сравнивать с другими регионами России, то край по этому показателю стоит достаточно высоко. Но в первую десятку не попадает.

Из всего населения Красноярского края к среднему классу можно отнести лишь 19,6%. Такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг».

Среди всех российских регионов это 12 результат, а вот по СФО — первый. Ближайший сибирский сосед по рейтингу — Томская область. В ней среднего класса 14,5%. На третьем месте идет Иркутская область — 13,6%. В общестрановом списке они занимают 17 и 21 позицию.

Больше всего среднего класса среди российских регионов проживает в Ямало-Ненецком автономном округе — 46,6%. Чуть меньше — 37,1% — в Магаданской области, а на Чукотке — 33,1%. В «РИА Рейтинг» это объясняют высокими северными зарплатами и невысокой стоимость жилья в этих регионах.

В целом по России доля граждан, которых можно отнести к среднему классу, составляет 11,5%.

При этом, в 60 регионах доля среднего класса не дотягивает даже до среднероссийского уровня, то есть можно сказать, что в большинстве регионов России средний класс играет незначительную роль в социальном и экономическом плане», — резюмировали в агентстве.

Для справки: Средним классом признаются семьи, где трудовые доходы находятся на уровне, позволяющем иметь жилье, автомобиль, осуществлять поездки в отпуск и формировать накопления. Читайте также: Красноярскому краю сохранили кредитный рейтинг Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сочло регион способным исполнять свои кредитные обязательства.

В Красноярском крае больше всех зарабатывают тридцатилетние

Наивысшие зарплаты в этой возрастной категории свойственны многим сибирским регионам, но в крае они самые большие по округу.

Красноярский край не вошел даже в ТОП-30 регионов по доходам населения

А вот доля, живущих за чертой бедности, оказалась довольно высока — даже выше, чем общероссийская.