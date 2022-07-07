В Красноярском крае больше всех зарабатывают тридцатилетние

Наивысшие зарплаты в этой возрастной категории свойственны многим сибирским регионам, но в крае они самые большие по округу.

Максимальную зарплату в Красноярском крае получают люди в возрасте 30-34 лет. В среднем это 62 725 рублей. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

Самые низкие вознаграждения в регионе у тех, кто едва стал совершеннолетним (18-19 лет). В целом зарплаты в крае по возрастным категориям распределяются так:

18-19 лет — 31 127 рублей;

20-24 года — 44 300 рублей;

25-29 лет — 56 744 рубля;

30-34 года — 62 725 рублей;

35-39 лет — 58 970 рублей;

40-44 года — 57 641 рубль;

45-49 лет — 55 167 рублей;

50-54 года — 49 969 рублей;

55-59 лет — 45 463 рубля;

60-64 года — 40 028 рублей.

Несложно заметить, что, начиная с 35 лет, средние зарплаты в крае постоянно снижаются. В итоге доходы тех, кто находится в предпенсионном возрасте (55-59 лет), ниже пикового значения на 27,5%. Это самый большой разрыв по Сибири и четвертый по России. В среднем же по стране он составляет 26,7%.

Примечательно, что жители Красноярского края 30-34 лет получают самые большие зарплаты не только по краю, но по Сибири в целом. Ближайших «сосед» в списке — Иркутская область с 54 182 рублями и в той же возрастной категории.

Самые низкие наибольшие зарплаты по СФО в Республике Алтай, Алтайском крае и Туве — 29 278, 32 788 и 36 215 рублей соответственно. Причем на Алтае эту зарплату получают люди в возрасте 40-44 лет, в Алтайском крае — 25-29 лет, как и в Туве.

В целом по Сибири наибольшие зарплаты также у людей в возрасте 30-34 лет (49 274), а наименьшие у 18-19-летних (31 669 рублей). По России ситуация такая же, но с другими цифрами: 57 499 и 33 424 рубля соответственно.

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