Наибольшие зарплаты в Красноярске у работников умственного труда и финансистов

Агентство «РИА Рейтинг» проанализировало зарплаты по отраслям в 100 городах России. По наибольшей зарплате Красноярск оказался на 20 месте.

Наибольшую зарплату в Красноярске платят в сфере так называемой профессиональной и научно деятельности (включает в себя аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и т.п.). К такому выводу пришло агентство «РИА Рейтинг», изучившее, какие вознаграждения получают специалисты в различных отраслях.

Красноярцы, занятые в означенной отрасли, в среднем получают 92 тыс. рублей в месяц. Среди максимальных зарплат по стране это 20-й результат. Так в Красноярске неплохо платят (опять же в среднем) специалистам, оказывающим финансовые услуги (74 тыс. рублей) и энергетикам (66 тыс. рублей).

Также стоит отметить, что красноярские зарплаты в сегменте «Профессиональной и научной деятельности» 11 по стране. По Сибири же город лидирует по доходам в этой сфере. А вот по максимальной средней зарплате в целом он ожидаемо уступает Норильску, где наибольшие средние ежемесячные доходы составляют 128 тыс. рублей и получают их занятые в обрабатывающем производстве (очевидно, в металлургии). Также прилично зарабатывают норильчане, работающие в добывающей и строительной отраслях (125 тыс. и 116 тыс. рублей соответственно).

В целом в рейтинге представлено 100 городов РФ. Из сибирских в него также вошли (помимо уже названных): Иркутск, Томск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Братск, Абакан, Горно-Алтайск, Кызыл, Омск, Ангарск, Барнаул (по мере убывания наибольшей зарплаты в городе).

Исследование показало, что внутри городов зачастую наблюдается достаточно большая разница в зарплатах. В среднем отличие ведущей отрасли по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 34%», — говорят в «РИА Рейтинг».

Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь .

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