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Наибольшие зарплаты в Красноярске у работников умственного труда и финансистов

Наибольшие зарплаты в Красноярске у работников умственного труда и финансистов
Иллюстрация: freestockimages.ru

Агентство «РИА Рейтинг» проанализировало зарплаты по отраслям в 100 городах России. По наибольшей зарплате Красноярск оказался на 20 месте.

#НОВОСТИ
Наибольшую зарплату в Красноярске платят в сфере так называемой профессиональной и научно деятельности (включает в себя аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и т.п.). К такому выводу пришло агентство «РИА Рейтинг», изучившее, какие вознаграждения получают специалисты в различных отраслях.
 
Красноярцы, занятые в означенной отрасли, в среднем получают 92 тыс. рублей в месяц. Среди максимальных зарплат по стране это 20-й результат. Так в Красноярске неплохо платят (опять же в среднем) специалистам, оказывающим финансовые услуги (74 тыс. рублей) и энергетикам (66 тыс. рублей).
 
Также стоит отметить, что красноярские зарплаты в сегменте «Профессиональной и научной деятельности» 11 по стране. По Сибири же город лидирует по доходам в этой сфере. А вот по максимальной средней зарплате в целом он ожидаемо уступает Норильску, где наибольшие средние ежемесячные доходы составляют 128 тыс. рублей и получают их занятые в обрабатывающем производстве (очевидно, в металлургии). Также прилично зарабатывают норильчане, работающие в добывающей и строительной отраслях (125 тыс. и 116 тыс. рублей соответственно).
 
В целом в рейтинге представлено 100 городов РФ. Из сибирских в него также вошли (помимо уже названных): Иркутск, Томск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Братск, Абакан, Горно-Алтайск, Кызыл, Омск, Ангарск, Барнаул (по мере убывания наибольшей зарплаты в городе).
Исследование показало, что внутри городов зачастую наблюдается достаточно большая разница в зарплатах. В среднем отличие ведущей отрасли по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 34%», — говорят в «РИА Рейтинг».
Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.
 
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Автор: Петр Савельев
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