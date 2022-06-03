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Зарплатное неравенство в Красноярском крае самое большое в Сибири

Зарплатное неравенство в Красноярском крае самое большое в Сибири
Автор фото: Anna Tis . Иллюстрация: pexels.com

По разнице между наименьшими и наибольшими зарплатами край обогнал не только все регионы СФО, но и многие территории России.

#НОВОСТИ
В 2021 году средняя наибольшая зарплата в Красноярском крае была больше средней наименьшей в 7,53 раза, посчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
 
Среди сибирских регионов это самый большой показатель зарплатного неравенства. У ближайшего соседа края в этом рейтинге — Новосибирской области — он составляет 7,42 раза.
 
При этом стоит отметить, что средняя минимальная зарплата в Красноярском крае чуть больше, чем в Новосибирской области (10 615 рублей против 10 593 рублей), также, как и средняя наибольшая (79 981 рубль против 78 587 рублей).
 
Самое же низкое зарплатное неравенство по СФО в Хакасии — 5,51 (средняя минимальная зарплата здесь составляет 9 457 рублей, а средняя максимальная — 52 114 рублей). Кстати, это один из самых низких показателей по России — меньше только в Еврейской автономной области (5,49) и Ингушетии (5,46).
 
Самая же большая разница между наименьшими и наибольшими средними зарплатами в Ямало-Ненецком автономно округе — в 10,42 раза. Далее идут Ненецкий автономный округ и Москва — в обоих разница составляет 9,4 раза.
 
Красноярский же край в общероссийском списке оказался на 19 месте.
 
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Автор: Петр Савельев
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