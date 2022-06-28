В Красноярском крае растет спрос на вахтовиков

Как выяснили эксперты службы исследований hh.ru, за год количество вакансий для вахтовиков в Сибирском ФО выросло почти на 50%.

С января по июнь 2022 года в Сибирском ФО было размещено 56,7 тысяч вакансий с вахтовым графиком работы, что на 47% больше, чем в прошлом году.

В Красноярском крае спрос на специалистов, которые готовы работать вахтовым методом, вырос на 44% — в первом полугодии 2022 года было открыто 14,5 тысяч вакансий.

Средняя зарплата вахтовиков из Красноярского края в этом году составила 108,2 тысячи рублей.

В основном, на вахтовую работу сотрудников приглашают компании из строительной и добывающей отраслей, а также работодатели из сферы металлургии и металлообработки.

Ранее DK.RU сообщал, что только в Красноярском крае только 8% опрошенных жителей довольны своей работой.

В основном, специалистов из нашего региона беспокоят низкие зарплаты, некомфортный график работы и сложности в коллективе.

Читайте также: