В Красноярском крае растет спрос на вахтовиков
Как выяснили эксперты службы исследований hh.ru, за год количество вакансий для вахтовиков в Сибирском ФО выросло почти на 50%.
С января по июнь 2022 года в Сибирском ФО было размещено 56,7 тысяч вакансий с вахтовым графиком работы, что на 47% больше, чем в прошлом году.
В Красноярском крае спрос на специалистов, которые готовы работать вахтовым методом, вырос на 44% — в первом полугодии 2022 года было открыто 14,5 тысяч вакансий.
Средняя зарплата вахтовиков из Красноярского края в этом году составила 108,2 тысячи рублей.
В основном, на вахтовую работу сотрудников приглашают компании из строительной и добывающей отраслей, а также работодатели из сферы металлургии и металлообработки.
Ранее DK.RU сообщал, что только в Красноярском крае только 8% опрошенных жителей довольны своей работой.
В основном, специалистов из нашего региона беспокоят низкие зарплаты, некомфортный график работы и сложности в коллективе.
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