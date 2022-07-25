Красноярскому краю сохранили кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сочло регион способным исполнять свои кредитные обязательства.
Усредненное значение соотношения баланса текущих операций и текущих доходов остается на умеренно высоком уровне и за 2019–2023 годы составит 13%. Доля капитальных расходов в совокупных расходах края также оценивается на умеренно высоком уровне: усредненное значение этого показателя за аналогичный период составит порядка 16%. Капитальные расходы края более чем на две трети финансируются за счет собственных средств. Усредненная доля налоговых и неналоговых доходов в доходах края (без учета субвенций) составит 87%», — сказано в заключении агентства.
По итогам пяти месяцев текущего года доходная часть бюджета на 17% превысила прошлогодний уровень, при этом ННД выросли на 14%. Рост ННД обеспечивали прежде всего поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (+57% к аналогичному периоду 2021-го) и по НДФЛ (+16%). Объем безвозмездных поступлений увеличился на 39% по сравнению с показателем за пять месяцев 2021 года. Прирост расходной части составил 12%. Промежуточный профицит бюджета Края превысил 40 млрд руб. (30 млрд руб. годом ранее)», — говорят в АКРА.
Теперь к нему смогут подключиться компании независимо от вида деятельности, но с определенной выручкой.
Красноярский край получит почти 4 млн рублей на дорожное строительство
Красноярскому краю одобрено выделение инфраструктурного бюджетного кредита в объёме 3,7 млрд рублей на реализацию двух проектов в сфере дорожного строительства в Красноярске и в Мотыгинском районе.
Краевым предпринимателям, которые занимаются лесом, дадут отсрочку от платежей
Юридическим лицам и ИП, которые занимаются заготовкой древесины и заключили договоры об аренде лесных участков, находящихся в госсобственности, будет предоставлена отсрочка платежей по арендной плате.