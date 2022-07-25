Красноярскому краю сохранили кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сочло регион способным исполнять свои кредитные обязательства.

Кредитный рейтинг Красноярского края от АКРА сохранен на уровне АА (RU) с прогнозом «Стабильный». Информация об этом опубликована на сайте агентства.

Высокий рейтинг региона обусловлен низкой долговой нагрузкой, незначительными рисками рефинансирования обязательств, сбалансированными бюджетными показателями и существенным объемом ликвидности.

Усредненное значение соотношения баланса текущих операций и текущих доходов остается на умеренно высоком уровне и за 2019–2023 годы составит 13%. Доля капитальных расходов в совокупных расходах края также оценивается на умеренно высоком уровне: усредненное значение этого показателя за аналогичный период составит порядка 16%. Капитальные расходы края более чем на две трети финансируются за счет собственных средств. Усредненная доля налоговых и неналоговых доходов в доходах края (без учета субвенций) составит 87%», — сказано в заключении агентства.

Также эксперты АКРА отметили, что бюджет края в 2021 году был исполнен с профицитом 26% по неналоговым доходам (ННД), что позволило региону скопить в виде остатков на счетах столько средств, что они полностью покрывают капрасходы бюджет этого года.

По итогам пяти месяцев текущего года доходная часть бюджета на 17% превысила прошлогодний уровень, при этом ННД выросли на 14%. Рост ННД обеспечивали прежде всего поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (+57% к аналогичному периоду 2021-го) и по НДФЛ (+16%). Объем безвозмездных поступлений увеличился на 39% по сравнению с показателем за пять месяцев 2021 года. Прирост расходной части составил 12%. Промежуточный профицит бюджета Края превысил 40 млрд руб. (30 млрд руб. годом ранее)», — говорят в АКРА.

При этом в агентстве отметили, что рейтинг края мог бы быть и выше, если б не столь высокая зависимость доходов бюджета от добычи руд цветных металлов и металлургии. Так, по расчетам АКРА, на долю этих секторов в 2021 году пришлось порядка 40% налоговых поступлений в бюджет региона.

Читайте также: