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Красноярскому краю сохранили кредитный рейтинг

Красноярскому краю сохранили кредитный рейтинг
Иллюстрация: pixabay.com

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сочло регион способным исполнять свои кредитные обязательства.

#НОВОСТИ
Кредитный рейтинг Красноярского края от АКРА сохранен на уровне АА (RU) с прогнозом «Стабильный». Информация об этом опубликована на сайте агентства.
 
Высокий рейтинг региона обусловлен низкой долговой нагрузкой, незначительными рисками рефинансирования обязательств, сбалансированными бюджетными показателями и существенным объемом ликвидности.
Усредненное значение соотношения баланса текущих операций и текущих доходов остается на умеренно высоком уровне и за 2019–2023 годы составит 13%. Доля капитальных расходов в совокупных расходах края также оценивается на умеренно высоком уровне: усредненное значение этого показателя за аналогичный период составит порядка 16%. Капитальные расходы края более чем на две трети финансируются за счет собственных средств. Усредненная доля налоговых и неналоговых доходов в доходах края (без учета субвенций) составит 87%», — сказано в заключении агентства.
Также эксперты АКРА отметили, что бюджет края в 2021 году был исполнен с профицитом 26% по неналоговым доходам (ННД), что позволило региону скопить в виде остатков на счетах столько средств, что они полностью покрывают капрасходы бюджет этого года.
По итогам пяти месяцев текущего года доходная часть бюджета на 17% превысила прошлогодний уровень, при этом ННД выросли на 14%. Рост ННД обеспечивали прежде всего поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (+57% к аналогичному периоду 2021-го) и по НДФЛ (+16%). Объем безвозмездных поступлений увеличился на 39% по сравнению с показателем за пять месяцев 2021 года. Прирост расходной части составил 12%. Промежуточный профицит бюджета Края превысил 40 млрд руб. (30 млрд руб. годом ранее)», — говорят в АКРА.
При этом в агентстве отметили, что рейтинг края мог бы быть и выше, если б не столь высокая зависимость доходов бюджета от добычи руд цветных металлов и металлургии. Так, по расчетам АКРА, на долю этих секторов в 2021 году пришлось порядка 40% налоговых поступлений в бюджет региона.
 
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Теперь к нему смогут подключиться компании независимо от вида деятельности, но с определенной выручкой.

Красноярский край получит почти 4 млн рублей на дорожное строительство

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Краевым предпринимателям, которые занимаются лесом, дадут отсрочку от платежей

Юридическим лицам и ИП, которые занимаются заготовкой древесины и заключили договоры об аренде лесных участков, находящихся в госсобственности, будет предоставлена отсрочка платежей по арендной плате.

 

Автор: Петр Савельев
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