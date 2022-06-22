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Красноярский край не вошел даже в ТОП-30 регионов по доходам населения

Красноярский край не вошел даже в ТОП-30 регионов по доходам населения
Иллюстрация: lefren.com

А вот доля, живущих за чертой бедности, оказалась довольно высока — даже выше, чем общероссийская.

#НОВОСТИ
По итогу 2021 года в Красноярском крае 16,1% населения живет за чертой бедности. Такие данные опубликовало агентство «РИА Рейтинг», изучившее доходы населения России за год.
 
Это не самый высокий показатель по стране и даже Сибири. Куда выше он, например, в Туве и Республике Алтай — 29,4% и 22,4% соответственно. А вот в Омской и Кемеровской областях — ниже (12,8% и 12,4% соответственно). В среднем же по стране за чертой бедности в прошлом году жило 11% людей.
Число регионов с очень высокой долей бедности в 2022 году снизилось. Лишь в шести регионах доля населения за чертой бедности превышает 20%, против десяти регионов годом ранее. Снижение доли бедных произошло в Республике Тыва с 34% в 2021 году до 29,4%, а также Республике Ингушетия с 30% до 29,7%.»
Что же касается доходов населения, то их отношение к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в 2021 году в Красноярском крае составило 1,49 — это 32-й результат по России и второй по Сибири (больше только в Новосибирской области — 1,52). Самый же низкий показатель — и по стране, и по округу — в Туве (0,93). Также в конце рейтинга Ингушетия и Алтай (0,95 и 0,98 соответственно). Среднее же значение по РФ составляет 1,58.

Для справки:

 
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Красноярском крае составляла 18 681,06 рубля на конец 2021 года, против 17 131,41 рубля в его начале.
 

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Автор: Петр Савельев
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