Жители Красноярского края массово жалуются на «Автономию»
В региональное управление Роспотребнадзора поступают многочисленные жалобы на автосалон ООО «Автономия». Жители региона жалуются на навязывание платных услуг и качество автомобилей
Житель Минусинска приобрел в автосалоне ООО «Автономия» автомобиль с поддельным ПТС. Узнал об этом автолюбитель только по прошествии 6 мес., — об этом рассказал Дмитрий Горяев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Сотрудники ведомства подали исковое заявление в суд. По результатам судебного разбирательства минусинец и ООО «Автономия» пришли к мировому соглашению. Автосалон вернул покупателю более 1,7 млн рублей. В эту сумму вошли стоимость автомобиля Honda Stepwgn Spada и выплаченные проценты по кредитному договору.
С прошлого года к нам поступило более десятка различных жалоб на ООО «Автономия», в том числе на недостоверные сведения о пробеге машины, навязывание платных услуг, на качество автомобилей. Ранее, в отношении ООО «Автономия» нами было возбуждено административное дело со штрафными санкциями, а также объявлено четыре предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей, — рассказал Дмитрий Горяев.