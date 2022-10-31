Жители Красноярского края массово жалуются на «Автономию»

В региональное управление Роспотребнадзора поступают многочисленные жалобы на автосалон ООО «Автономия». Жители региона жалуются на навязывание платных услуг и качество автомобилей

Житель Минусинска приобрел в автосалоне ООО «Автономия» автомобиль с поддельным ПТС. Узнал об этом автолюбитель только по прошествии 6 мес., — об этом рассказал Дмитрий Горяев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Сотрудники ведомства подали исковое заявление в суд. По результатам судебного разбирательства минусинец и ООО «Автономия» пришли к мировому соглашению. Автосалон вернул покупателю более 1,7 млн рублей. В эту сумму вошли стоимость автомобиля Honda Stepwgn Spada и выплаченные проценты по кредитному договору.