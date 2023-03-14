Количество выданных POS-кредитов в Красноярском крае снизилось на 52%

По итогам января 2023 их объем составил 396 млн, в то время как в январе 2022 этот показатель был равен 649 млн.

В январе 2023 Красноярский край вошел в топ-30 регионов по объему выданных POS-кредитов: количество кредитов, выданнных для приобретения товаров в красноярских точках продаж, достигло 6,2 тыс. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), средний чек составил 64 тыс. рублей, а суммарный объем взятых POS-кредитов — 396 млн рублей.

Согласно приведенным данным, в сравнении с январем 2022 средний чек увеличился на 27%. В то же время остальные показатели — количество и объем — снизились на 52% и 39% соответственно. Как следует из таблицы, опубликованной ОКБ, на январь прошлого года средний чек товарного кредита в точках продаж Красноярского края средний чек был равен 50 тыс. рублей, количество выданных кредитов достигло почти 13 тыс., а общий объем — 649 млн рублей.

Как отметили в ОКБ, в среднем количество новых POS-кредитов снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49%, а объемы — на 34%. За первый месяц 2023 года было выдано 298,4 тыс. POS-кредитов на 19,7 млрд рублей, годом ранее — 587,5 тыс. товарных кредитов на 30,0 млрд рублей. Средний чек по POS-кредиту за год вырос на 29%: с 51 до 66 тыс. рублей.

По объемам выдач товарных кредитов в пятерку лидеров вошли Москва (2,16 млрд рублей), Московская область (1,68 млрд рублей), Санкт-Петербург (1,05 млрд рублей), Красноярский край (1,01 млрд рублей) и Татарстан (680 млн рублей).

Самые высокие темпы падения новых выдач POS-кредитов отметили в Алтайском крае: количество сократилось на 61%, а объемы — на 53%. Наименьшее же снижение объемов POS-кредитования зафиксировали в Хабаровском крае: 9% при уменьшении количества на 45%.

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