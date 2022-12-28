Артемий Любушкин: «Premium banking должен меняться вслед за клиентом и ситуацией»

В турбулентное время особенно важна поддержка надежного финансового партнера.

Премиальные клиенты предъявляют высокие требования к банковскому обслуживанию, ожидают индивидуальный подход и дополнительные привилегии. О том, что сейчас происходит на рынке Premium banking’а DK.RU беседует с Артемием Любушкиным, директором территориального офиса Росбанка в Красноярске.

— Росбанк уже много лет работает на рынке премиального обслуживания и зарекомендовал себя как надежный партнер. Удается ли в сегодняшних условиях сохранять прежний уровень сервиса, и не снизился ли интерес к премиальному обслуживанию?

— Несмотря на все происходящее премиальных клиентов не стало меньше, да и основные запросы, в целом, остались прежними. Пожалуй, можно отметить более требовательное отношение к вопросам надежности и стабильности банка, с которым работают. И в этом смысле нам есть, что предложить клиентам.

Росбанк на протяжении многих лет непрерывно остается одним из самых надежных банков России, входит в число системно значимых кредитных организаций страны, имеет один из самых высоких показателей норматива достаточности капитала среди российских банков. Мы убеждены в своей способности обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание наших клиентов. Мы умеем гибко реагировать на изменения и адаптироваться, становиться лучше в ответ на трудности. Высокие стандарты работы позволяют нам быть готовыми к переменам и предлагать клиентам эффективные и ответственные решения, чтобы они могли чувствовать себя уверенно перед лицом любых вызовов.

— Не могу не спросить. В этом году у Росбанка сменился основной акционер и произошел ребрендинг. Это как-то отразится на подходах к премиальному обслуживанию?

— Клиент по-прежнему в центре нашей стратегии, и мы непрерывно совершенствуем наши предложения, чтобы с банком было комфортно сотрудничать. В своей работе отталкиваемся от конечной цели клиента и помогаем в ее достижении с помощью наших финансовых услуг и предложений партнеров. Скажем, клиент мечтает о собственном доме. Он получит ипотечный кредит по специальной ставке, а также индивидуальные условия от партнеров банка по ремонту, дизайну, регистрации собственности. То есть, все инструменты, которые позволят оперативно воплотить в жизнь задуманное. Это дает возможность экономить деньги и время клиента.

— Коли заговорили о клиентах. Как изменился их запрос в связи с актуальной ситуацией в мире, стране, на рынке, наконец?

— Очень сильно выросли требования к гарантиям сохранности капиталов. Как один из результатов —сохраняющийся спрос на накопительные счета и вклады. Видя эту тенденцию, мы, начали менять условия по этим продуктам. Из последнего: мы повысили до 9,5% ставку по накопительному счёту #Акционный1. По этому счету проценты начисляются на фактический среднемесячный остаток и выплачиваются раз в месяц. Причем, повышенная ставка не только новым клиентам, но и действующим, подключившим опцию #ДляСвоих: при ежемесячных покупках по картам от 50 000 рублей ставка распространяется на остаток до 3 млн рублей, при тратах от 100 000 — на остаток до 6 млн рублей.

— А как обстоят дела на инвестиционном поле?

С середины сентября российский фондовый рынок пережил значительное падение: его стоимость сократилась в среднем на 15%, а в отдельных инструментах и того больше. Вместе с тем мощного обвала экономики, как это прогнозировали весной, не случилось. Правительству и Центробанку удалось стабилизировать финансовую систему и удержать деньги в банках, а бизнес в какой-то степени подстроился под изменения логистики. Так что, все относительно стабильно, но горизонты прогнозирования сильно сократились. Собственно, поэтому клиенты сейчас в большей степени ориентированы на продукты с более низкими сроками вложений. Мы видим это и, как всегда, идем навстречу. К примеру, по одному из самых востребованных продуктов подобного рода — программе инвестиционного страхования жизни «Время возможностей»2 — мы сократили срок с пяти лет до трех.

— Означают ли ваши слова, что инвесторов, готовых принимать на себя повышенные риски ради большей доходности, стало меньше?

— Я бы сказал, что все зависит от риск-профиля клиента. Одни предпочитают инструменты с защитой капитала: в них инвестору доступна возможность получения дохода от роста стоимости акций, но в случае реализации негативного сценария инвестиции защищены и вернутся в конце срока продукта.

Другие готовы принять инвестиционный риск, консультируются с персональным менеджером банка и включают в портфели акции и облигации либо выбирают готовую сбалансированную стратегию. Отмечу, что минимальная сумма инвестиций в паи фондов управляющей компании «Росбанк Капитал»3 одна из самых низких в линейке банка.

— Премиальный банкинг — это ведь не только о финансовых услугах, но и сервисах, напрямую не связанных с деньгами. В этой части спрос сохраняется?

— Конечно. И мы это отчетливо видим. Например, по обращениям в консьерж-сервис. Это такой очень удобный помощник, который в режиме 24/7 позволяет решать большой круг вопросов — от подбора няни для ребенка и консалтинговых услуг до организации индивидуального тура.

Кстати, о путешествиях. Они по-прежнему остаются крайне востребованными, и мы снова открыли для наших премиальных клиентов и их спутников возможность получить бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру. Для прохода в DragonPass4 Всем новым премиальным клиентам Росбанка доступно 2 приветственных прохода в подарок, а также до 8 дополнительных проходов в месяц в зависимости от выполнения условий. При этом, если клиент держит на счетах в Росбанке от 6 млн рублей, то количество проходов в месяц будет не ограничено. Чтобы воспользоваться услугой достаточно обратиться в консьерж-сервис любым удобным способом, там проверят наличие бесплатных проходов, сформируют электронный сертификат и направят его в электронном виде.

Более того, премиальным клиентам мы предоставляем до 24 бесплатных трансферов бизнес-классом в аэропорт в год в любом городе России5.

— Вы недавно выпустили новую премиальную карту Mir Supreme, которая как раз и дает доступ к премиальному обслуживанию...

— И не только. Mir Supreme предоставляет клиенту на выбор две опции: кешбэк6 и travel-бонусы. Размер кешбэка может достигать 10 тысяч рублей в месяц, 3% на пять выбранных категорий, и 1% — на все остальные покупки. Для тех, кто часто посещает рестораны, эта карта сейчас особенно актуальна, так как по ней ресторанный кешбэк составляет 8% (3% кешбэка от Росбанка, а также дополнительный кешбэк 5% в ресторанах России по акции «Достигая максимальных высот» от платёжной системы «МИР»)7. Если же клиент выбирает travel-бонусы, то за каждые 100 рублей, потраченных по карте, он получит до пяти бонусных баллов, которыми можно оплатить билеты или отели.

В общем, мы тщательно следим за происходящим и максимально оперативно адаптируем свои продукты и сервисы под актуальную ситуацию, чтобы наши клиенты могли спокойно заниматься своим бизнесом, отдыхать, развлекаться, понимая, что за ними стоит надежный партнер, которому можно доверять даже в столь турбулентное время.

ПАО РОСБАНК, Генеральная лицензия № 2272 от 28.01.15

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Примечания:

1 Накопительный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение «РОСБАНК Онлайн» физическому лицу, который стал клиентом банка в течение последних 60 (шестидесяти) дней на дату обращения за открытием накопительного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на накопительном счете #Акционный 10 000 000 рублей. Максимальное количество накопительных счетов #Акционный у одного Клиента — не более 1 (одного). Процентная ставка по накопительному счету #Акционный 9,5% действует в период с 17.11.2022 до 31.01.2023 (включительно).

2 Услуга предоставляется «Росбанк Страхование». Бренд, представленный двумя страховщиками — ООО «РБ Страхование» и ООО «РБ Страхование Жизни».

ООО «РБ Страхование» создана в 1990 году и оказывает услуги в области имущественного и личного страхования (кроме страхования жизни). Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования СЛ № 1580 и СИ № 1580, выданы бессрочно.

ООО «РБ Страхование Жизни» создана в 2006 году и специализируется на инвестиционном и личном страховании. Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования СЖ № 4079 и СЛ № 4079, выданы бессрочно.

Более подробная информация — на сайте www.rosbankinsurance.ru

3 Услуга оказывается ООО УК «РБ Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 054-14094-001000 от 29 марта 2021 года, без ограничения срока действия, выдана Банком России. Получить подробную информацию и ознакомиться с условиями доверительного управления ценными бумагами, получить сведения об ООО УК «РБ Капитал» а также ознакомиться с иными документами можно по адресу: 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6; на сайте: www.rosbank-capital.ru; по тел.: + 7 495 726 57 00. Договор доверительного управления ценными бумагами не является договором банковского вклада; денежные средства, переданные в доверительное управление, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Доходность по договорам доверительного управления ценными бумагами не гарантирована и не определяется доходностью, основанной на показателях доходности в прошлом. Любое предоставление ООО УК «РБ Капитал» информации на данном сайте не должно рассматриваться как предоставление неполной или недостоверной информации, в том числе как умолчание или заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения сделки, или как обязательство заключить сделку на условиях, изложенных на данном сайте, или как оферта, если только иное прямо не указано на данном сайте.

4 Dragon Pass — международная программа, которая предоставляет доступ в более чем 1300 бизнес-залов аэропортов по всему миру.

5 Бесплатные проходы в бизнес-залы в месяц: 2 прохода — при среднемесячных остатках 1,5–3 млн ₽ или поступлении заработной платы от 250 000 ₽; 4 прохода — при среднемесячных остатках 3–6 млн ₽; 8 проходов — при поступлении заработной платы от 500 000 ₽; безлимитные бизнес-залы — при среднемесячных остатках от 6 млн ₽ включительно.

6 Размер кешбэка по выбранной карте с подключенной опцией за любые покупки — 1% (за исключением операций, входящих в список исключений. С полным перечнем исключений можно ознакомиться на сайте www.rosbank.ru), размер повышенного кешбэка за покупки по выбранным категориям 3%. Кешбэк — возврат денежных средств. Размер travel-бонусов по выбранной карте с подключенной опцией за каждые 100 ₽ зависит от суммы покупок: в промежутке 0 — 40 000 ₽ — 1 бонус, в промежутке 40 000 — 100 000 ₽ — 2 бонуса, в промежутке 100 000 — 300 000 ₽. — 5 бонусов, при сумме от 300 000 ₽ — 1 бонус. За 1 месяц может быть начислено не более 5000 рублей/travel-бонусов по одной карте и не менее 100 ₽ по одной карте (при достижении необходимой суммы покупок).

7 Общий срок проведения акции: с 22.03.2021 по 31.12.2022. Подробнее: privetmir.ru/supreme/