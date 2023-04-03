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Красноярцы стали меньше покупать автомобилей в кредит

Красноярцы стали меньше покупать автомобилей в кредит
Автор фото: xb100. Иллюстрация: freepik.com

При этом занимать для приобретения машины жители края также стали меньше.

#НОВОСТИ

За февраль 2023 в Красноярском крае было выдано 804 автокредита, что на 2,8% больше, чем в январе, но на 19,4% меньше, чем в год назад. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй.

Отметим, что в феврале 2022 число выданных автозаймов год к году выросло на 3,7%.

Средний же размер автокредита — что в годовом выражении, что по месяцу — снизился. Так, по отношению к январю 2023 он сократился на 1,3%, составив 1,16 млн рублей, что ниже февраля 2022 на 13,5%. При этом, в феврале 2022 этот сегмент за год прибавил 44,2%.

В целом по России, средний размер автокредита в феврале 2023 составил 1,22 млн рублей (+3,8% к январю сего года и −9,6% к февралю 2022).

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Такая динамика стала одной из самых серьезных по России: более значительный рост зафиксировали только в Приморском крае.

748 млрд инвестировали в экономику и социальную сферу Красноярского края в 2022

Из них больше 314 млрд направили на строительство и реконструкцию сооружений.

Ипотека в Красноярском крае потеряла в числе и объеме

Однако по этим показателям регион все равно оказался первым по Сибири и вошел в первую десятку по России.

Автор: Петр Савельев
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