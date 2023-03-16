748 млрд инвестировали в экономику и социальную сферу Красноярского края в 2022

Из них больше 314 млрд направили на строительство и реконструкцию сооружений.

Красноярскстат опубликовал данные об объеме инвестиций в основной капитал, которые направили на развитие экономики и социальной сферы в регионе: по предварительным подсчетам, капиталовложения составили 747,8 млрд рублей. Отмечается, что такая сумма превышает вложенные в 2021 средства на 8,1% (в сопоставимых ценах).

Наибольшую часть инвестиций — 42% от общего объема — адресовали на строительство и реконструкцию сооружений. 33,2% направили на покупку машин, оборудования и транспортных средств. Еще 8,4% использовали строительство жилых и нежилых зданий, для создания и приобретения объектов интеллектуальной собственности понадобилось 6,6% от общего объема.

Как отмечают аналитики Красноярскстата, на частные организации пришлось 55,2% общего объема инвестиций; на организации совместной российской и иностранной формы — 31,2%, на государственную и муниципальную — 8,8% и 2,4% соответственно.

Из данных статистической службы Красноярского края следует, что высокую инвестиционную активность продемонстрировали металлургическое производство — 25,4% капитальных затрат, и добыча полезных ископаемых — 21,5%. Профессиональная, научная и техническая деятельности привлекли 14,6%, сфера транспортировки и хранения — 11,4%. Значительно меньший объем инвестиций привлекло обеспечение электричеством, газом, паром, а также кондиционирование воздуха: суммарно на них пришлось 5,1%.

«Основным источником финансирования инвестиционной деятельности организаций — 84,8% общего объема капитальных затрат, на бюджетные средства приходилось 8,7%, заемные средства банков и других организаций — 2,8%», — дополняется в данных Красноярскстата.

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