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В апреле ДК впервые выпустит «Денежный номер»

В апреле ДК впервые выпустит «Денежный номер»
Иллюстрация: Яндекс

Команда издания «Деловой квартал» в Красноярске решила выпустить номер, заряженный на процветание бизнеса. Рассказываем подробности.

#НОВОСТИ

Апрельский номер издания посвящен важнейшей теме для бизнеса — деньгам.

Деньги — кровь экономики и любого бизнеса. В условиях нестабильности поиск новых денежных источников для развития, инструменты сохранения и приумножения капитала становятся наиважнейшей задачей как крупных компаний, так и МСП», — рассказывает Юлия Чанчикова, издатель, главный редактор «ДК».

В номере планируется публикация легендарного банковского рейтинга, идет работа над развернутым эксперт-тестом «Ипотека 3.0», готовится Большой обзор инструментов господдержки, в том числе денежной, будет представлена широкая линейка внебанковских решений для сохранения и увеличения капитала. Специальный проект — «История на $ млн». Здесь капитаны бизнеса поделятся историями первых денежных успехов и расскажут о покупках, которые материально подтвердили: «Да, я — богат!»

Мы приложим все силы к тому, чтобы «Денежный номер» стал дорожной картой по-настоящему успешных решений для роста капиталов. В какой-то степени это будет номер, заряженный на процветание», — уверена Юлия Чанчикова.

Размещение в таком номере дает возможность оказаться в окружении ключевых игроков банковской сферы, рядом с ведущими предпринимателями региона, топами крупнейших компаний, представителями власти.

Находясь в сильном окружении, обретаешь сильных партнеров, выходишь на качественную аудиторию, это переход на новый уровень, новые перспективы», — резюмирует Юлия Чанчикова.

Издание существенно расширило представленность на бизнес-площадках Красноярска. Теперь журнал дополнительно распространяется в VIP-терминале и локациях бизнес-класса международного аэропорта, премиум-локациях банков, присутствует в 150+  ведомствах и структурах власти.

Стать партнером Денежного номера можно, обратившись в коммерческий отдел издания по тел. +7 (391) 214 9434

 

Автор: Петр Савельев
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