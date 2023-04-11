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111 млрд превысил оборот розничной торговли в первом квартале 2023

111 млрд превысил оборот розничной торговли в первом квартале 2023
Иллюстрация: freepik.com / jcomp

Из них почти 56 млрд пришлись на февраль 2023.

#НОВОСТИ

Красноярскстат опубликовал данные оборота розничной торговли в Красноярском крае за январь и февраль 2023: суммарный показатель составил 111,3 млрд рублей. Из них 55,7 млрд рублей — индекс февраля.

Как отметили аналитики Красноярскстата, в феврале текущего года 99,4% оборота розничной торговли сформировали организации и ИП, работающие вне рынка. Оставшиеся 0,6% пришлись на розничные рынки и ярмарки.

Согласно данным о структуре оборота, 49,7% пришлись на продукты, напитки и табачные изделия. Непродовольственные товары заняли 50,3%.

По мнению 76,5% руководителей организаций розничной торговли (в обследовании конъюнктуры и деловой активности участвовал 81 человек), экономическая ситуация в сравнении с четвертым кварталом 2022 осталась без изменений.

Одновременно с этим доля респондентов, заявивших об ухудшении ситуации, снизилась с 17,3% до 13,6%.

Среди основных факторов-ограничителей розничной торговли красноярские предприниматели называют недостаточный платежеспособный спрос населения (42,0%), высокий уровень налогов (35,8%), а также высокую конкуренцию (34,6%).

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Автор: Петр Савельев
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