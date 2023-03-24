Инфляция в Красноярском крае продолжает замедляться

Темпы роста цен начали падать еще в прошлом году. Эта тенденция сохраняется и сейчас.

В феврале 2023 годовая инфляция в Красноярском крае составила 10,73%, что меньше январской на 0,58 п.п. Такие данные опубликовал Банк России.

Стремительнее всего в регионе росли цены на услуги — они увеличились на 12,95%. При этом в январе прирост составлял 13,39%. Одно из самых ощутимых замедлений, по данным ЦБ, произошло в сегменте услуг стоматологов. Причиной стало изменение каналов поставок и установление прямых контактов с поставщиками импортных медикаментов и расходных материалов.

Однако были сферы, где цены наоборот — выросли. Так произошло с авиабилетами. Причина: увеличение спроса на внутренний туризм и авиаперелеты, в связи с длинными выходными.

Также замедлился рост цен на продукты питания. В феврале 2023 в годовом выражении они прибавили 10,28%, тогда как месяцем ранее это было 11,31%. Стабильнее всего в этом сегменте товаров ведет себя мясо. Так, на свинину выросли всего на 4%, а на мясо птицы — на 3%.

Из-за того, что местные животноводы нарастили производство и в итоге насытили рынок готовой продукцией, замедлился рост цен на мясо и молоко. Кроме того, в текущем сезоне сельхозпроизводители меньше тратят на корма из-за рекордного урожая зерна в 2022 и продолжают развивать производство, покупать оборудование, наращивать мощности, в том числе благодаря мерам региональной поддержки», — рассказывает управляющий красноярским ЦБ Сергей Журавлев.

Высокий урожай повлиял и на цены круп и муки — пшено, овсяные хлопья и гречка за год подешевели (последняя аж на 17%).

Медленнее же всего в феврале 2023 росли цены на непродовольственные товары — 9,62% против 9,93% месяцем ранее. Основным фактором, повлиявшим на это, стало увеличения предложения на отдельных рынках.

Из-за экспортных ограничений предложение древесины на внутреннем рынке продолжало превышать спрос, что отразилось в ускорении снижения цен на пиломатериалы в годовом выражении. Как следствие, рост затрат производителей мебели замедлился. Кроме того, потребительская активность жителей края оставалась сдержанной. Вместе эти факторы замедлили годовой рост цен на мебель», — говорит Журавлев.

Средние же цены на смартфоны и телерадиотовары и вовсе снизились. Это стало следствием расширения линейки брендов из азиатских стран.

В целом по Сибири, годовая инфляция в феврале снизилась до 10,71% после январских 11,56%, а по России — до 10,99% после 11,77%.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция замедлится до 4%, но во втором полугодии 2023 — несколько вырастет. В базовом сценарии по году она составит 5–7%, а в 2024 вернется на уровень 4%.

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По итогу января 2023 динамика роста цен в регионе оказалась ниже общероссийской и средней по Сибири.

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Объемы экспорта и поставок в другие регионы, пусть не столь существенно, но тоже снизились.

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По числу займов этого регион оказался третьим в Сибири и 12-м по России.