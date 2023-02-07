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Топ востребованных за 5 лет ниш бизнеса назвали на круглом столе предпринимателей

Топ востребованных за 5 лет ниш бизнеса назвали на круглом столе предпринимателей
Автор фото: Красноярскстат. Иллюстрация: krasstat.gks.ru

Специалисты отраслевых сообществ обсудили развитие малого и среднего предпринимательства, и его роль в экономике региона.

#НОВОСТИ

В Красноярске прошел круглый стол «Итоги переписи субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год по Красноярскому краю. Малый бизнес в экономике региона», где агентства развития предпринимательства края, а также представители образования и науки оценили результаты развития малого и среднего бизнеса в минувшую «пятилетку». Как пояснила заместитель руководителя Красноярскстата Светлана Березовская, все субъекты малого бизнеса предоставляют статистическую отчётность только один раз в пять лет, а в периоды между ними показатели формируются на выборочной основе.

Так, за 2020 в крае осуществляли деятельность 68 тысяч субъектов. 18% из них сосредоточены в муниципальных районах, а на городские округа приходится 82%, из которых 57% действуют непосредственно в Красноярске.

Наиболее привлекательной нишей стала торговля — она сформировала наибольшую долю экономических показателей деятельности малого и среднего предпринимательства. Оптовой торговлей занимались в основном юридические лица — 5 тысяч субъектов, при этом их число по сравнению с 2015 сократилось на 16%. Их выручка составила 344 млрд рублей, в расчёте на юрлицо увеличившись на 26% в сравнении с прошлыми показателями. Для индивидуальных предпринимателей более характерна розничная торговля: ей занимались более 14 тысяч предпринимателей. Они получили 107 млрд рублей выручки, при этом более половины (53%) составили продажи продовольственных товаров и бытовых изделий.
 
Востребованы и предприятия, специализирующиеся на операциях с недвижимостью — было задействовано более 5,3 тысяч субъектов. Выручка юридических лиц составила 48 млрд рублей (4,5% от общего значения по краю), в то время как индивидуальными предпринимателями — 25 млрд рублей (7,6%).

В промышленности популярность набрали производство пищевых продуктов и обработка древесины, а также строительство, транспорт и HoReCa. Кроме того, зафиксирован рост предприятий в профессиональной, научной и технической деятельности, образовании и здравоохранении.

По данным Красноярскстата, в 2020 действовало 15% хозяйствующих субъектов; в этой сфере сосредоточена пятая часть выручки организаций и более 40% выручки предпринимателей.

 

Ремонтом и монтажом машин и оборудования в крае занималось 628 субъектов малого и среднего предпринимательства, или 14% в общем числе обрабатывающих производств.

 

Количество действующих транспортных предприятий увеличилось на 2,9% — до 1688 организаций, при этом выручка выросла в 1,6 раза и составила 74,9 млрд рублей.

Топ востребованных за 5 лет ниш бизнеса назвали на круглом столе предпринимателей 1

Заместитель начальника отдела сводных статистических работ и общественных связей Красноярскстата Анна Нота подчеркнула: от 30% до 60% значений основных экономических показателей малого и среднего предпринимательства формирует реальный сектор. По объёмам выручки и капиталовложений лидируют строительные организации, а самыми фондоёмкими стали организации сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.

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Автор: Ирина
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