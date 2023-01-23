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Бизнес-демография в Красноярском крае остается отрицательной

Бизнес-демография в Красноярском крае остается отрицательной
Автор фото: David Schwarzenberg. Иллюстрация: pixabay.com

За год в регионе закрылось меньше фирм, чем в 2021 ранее, но и число открытых оказалось ниже.

#НОВОСТИ

В 2022 в Красноярском крае закрылось 3 809 коммерческих организаций, что на 4,9% меньше, чем в 2021. Открылось же 2 871 компания — это на 1,6% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.

Из регионов, входящих в состав СФО, по количеству закрытий и открытий (в абсолютных цифрах) край уступает только Новосибирской области — 6 871 и 4 924 компании соответственно. А вот динамика закрытий в Красноярском крае самая низкая по округу. Лидирует же по этому показателю Омская область, где за 2022 закрыли коммерческих организаций на 52,5% меньше, чем в 2021.

Также стоит отметить, что в Красноярском крае за год открылось на 24,6% меньше компаний, чем закрылось. Это самое низкое отставание «рождаемости» от «смертности» бизнеса среди регионов, где оно отрицательное. Хуже всего с этим дела обстоят в Томской области, где число открытых компаний меньше, чем закрытых, на 46,1%.

В целом же по России за 2022 было закрыто 280 186 фирм (-25,1% год к году), а открыто — 242 052 (+8,6% год к году).

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Автор: Петр Савельев
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