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Красноярские предприниматели активно уходят с рынка пассажирских перевозок

Красноярские предприниматели активно уходят с рынка пассажирских перевозок
Иллюстрация: Город Красноярск / vk.com

Председатель правления красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков Михаил Омышев дал интервью каналу «Енисей», в котором рассказал о проблемах и необходимости пересмотреть тариф на проезд.

#НОВОСТИ
Он сообщил, что за последние 4 года с рынка ушло около 70 перевозчиков. Еще 4 предпринимателя также заявили о желании прекратить работу, вероятно, они проработают еще 2 года и не будут заявляться на новые муниципальные контракты.
Остальные работают за счет предпринимательской жилки. Это и оптимизация расходов, и отсутствие обновление подвижного состава. За последний год произошло резкое снижение количества приобретаемых новых автобусов. У нас на предприятиях практически отсутствует гарантийный запас запчастей. Мы работаем "с колеса" по топливу. Если раньше у крупных перевозчиков были свои базовые АЗС, то сейчас всего 3-4 перевозчика имеют свои бензовозы», — сообщил Михаил Омышев
Сейчас перевозчики представили свои расчеты для пересмотра тарифа на проезд в общественном транспорте. Цифры разнятся в зависимости от маршрута — от 48 до 56 рублей. Теперь эту информацию должны изучить в правительстве края и принять какое-то решение. Последний раз тариф в Красноярске пересматривали в феврале 2022. Но, по словам Михаила Омышева, за это время сильно подорожали запчасти и топливо. 
 
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Автор: Петр Савельев
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