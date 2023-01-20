В Красноярске появился закрытый чат для предпринимателей
Несколько тысяч предпринимателей Красноярского края, включая владельцев среднего и крупного бизнеса и резидентов клуба «Миллиард», вступили в чат в Telegram.
Он создан для оперативного решения бизнес-задач и вопросов, которые ежедневно возникают у бизнеса. В чате предприниматели объединили свои компетенции, опыт и связи. Также в чате для удобства бизнеса созданы тематические разделы: Меры поддержки бизнеса (раздел модерируется «Мой бизнес», «ФРП», «РЦК»), инвестпроекты (раздел модерируется АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»), развитие стартапов (модерируется КРИТБИ и Сколково), нацпроект производительность.рф (раздел модерируется РЦК администрации Красноярского края), банки: 115 ФЗ, кредитование, объявления о покупке и продаже бизнеса, недвижимость для бизнеса, бизнес-события и мероприятия для предпринимателей.
В закрытый чат могут вступить только предприниматели. Действует модерация, в случае нарушения правила сообщества, пользователь будет удален.
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