Клуб Миллиард: пять событий месяца

Закрытый деловой клуб «Миллиард» вышел на сцену премии «Человек года».

Главное деловое событие года, посвященное теме признания предпринимательского сообщества, показало: резиденты клуба действительно являются лидерами в разных сферах бизнеса.

1. Побеждает репутация

В премии «Человек года» не больше 15 номинаций, в 2022 их было 14. Однако резиденты клуба развивают бизнес в 30 сферах экономики. То есть по определению многие не могут участвовать, так как их отрасли не представлены. Именно поэтому клуб не просто стал генеральным партнером события, но и учредил собственную номинацию «Предприниматель года». В ней участвовали только его резиденты. Изначально обсуждалось формирование стороннего жюри, но затем было принято решение: сами резиденты будут выбирать лучших в шорт-лист и затем победителя.

— «Миллиард» — закрытый деловой клуб, о котором в публичном пространстве известно не так много. При этом внутри клуба резиденты общаются очень открыто, знают о том, что происходит друг у друга, постоянно происходит обмен опытом, ресурсами, поддержкой. Никто не знает столько о резидентах, сколько знают они сами. Поэтому мы выбирали лучших открытым голосованием, — отметил Андрей Перфилов, учредитель клуба «Миллиард».

В итоге была определена десятка шорт-листа и тройка лидеров:

Михаил Афоничев, «Енисейпром»;

Андрей Климович, «Альянссервис»;

Олег Матюшкин, «Союзмашинжиниринг».

На церемонии был объявлен победитель. Им стал Олег Матюшкин.

Компания «Союзмашинжиниринг» реализует инфраструктурные проекты для крупнейших корпораций страны. Это проектирование и строительство модульных зданий и быстровозводимых вахтовых городков, в том числе в Заполярье.

По словам Андрея Перфилова, учредителя клуба «Миллиард», репутация Олега Матюшкина является для каждого резидента клуба «Миллиард» вдохновением и вызовом одновременно. Все резиденты добились значительных успехов в своем деле, средний оборот их бизнеса — миллиард, поэтому в первую очередь победителя выбирали, ориентируясь на репутацию человека и бизнесмена.

2. Твори добро​

Самое большое количество резидентов, отметившихся в шорт-листах номинаций, оказалось в «Добром деле бизнеса». И это не случайно. Практически все резиденты клуба занимаются благотворительностью в той или иной мере, поддерживают важные социальные проекты. В шорт-листе номинации оказались:

Михаил Афоничев, «Енисейпром»;

Денис Куликов, «ФасадСтройМонтаж»;

Михаил Манченко, «СибКомфорт», «Профпартнер»;

Игорь Микитин, «Центр пластической хирургии» (ООО «ЦПХ»).

Михаил Афоничев поддерживает спортивные организации, как детские, так и ветеранские. Денис Куликов помогает проектам в самых разных направлениях — детский спорт, Дом милосердия, КБФ «Родители против наркотиков», дети с инвалидностью, многодетные, нуждающиеся в паллиативной помощи, те, кто попал в сложную жизненную ситуацию и нуждается в социальной адаптации. В целом это более 10 организаций, за которыми стоят сотни благополучателей.

Михаил Манченко занимается реконструкцией мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. На данный момент компанией восстановлено 3 мемориала. Долгое время Михаил Манченко принимал участие в патриотическом воспитании молодежи. На постоянной основе, с 2016, поддерживает ряд благотворительных проектов. Это акция «Дорога в школу» фонда КРФ «Красноярье без сирот», «Наставничество», «Единство духа», помогающие найти в жизни ребенка-сироты значимого взрослого.

Игорь Микитин помогает женщинам, которые столкнулись с диагнозом «рак молочной железы». В рамках совместного с БФ «Добро24.ру» проекта Игорь Львович бесплатно прооперирует 6 женщин, которым необходима реконструкция груди.

3. Новое поколение предпринимателей

Эксперты номинации «Новые лица бизнеса» отметили, что представленные в шорт-листах бизнесы трудно было отнести к «начинающим». Несмотря на то, что в номинации участвуют лишь те, кто начал свое дело в последние пять лет, успехи ряда предпринимателей сопоставимы с достижениями капитанов бизнеса. Именно к таким относится резидент клуба Владислав Авдеев, который в итоге стал лидером нового поколения предпринимателей: на премию в этой номинации претендовало более 30 человек с самыми разнообразными проектами.

Свою компанию «Сибирское молоко» Владислав Авдеев основал в 2017. Сегодня она является одним из крупнейших поставщиков пищевых молочных ингредиентов в стране и занимает 12-е место в отрасли по объему выручки.

Помимо Авдеева из клуба «Миллиард» в шорт-лист номинации был включен Владислав Володин, основатель компании «Много мяса» (бренд «Агрохолдинг «Абаканский»).

4. Реальный сектор

Номинация «Производственник года: красноярская прописка» объединила компании, которые выбрали реальный сектор экономики. В регионе, где представлены тяжеловесы федерального и даже мирового уровня в добывающей и перерабатывающей промышленности, долгое время местные производства не получали должного внимания. Однако ситуация изменилась, и региональный производственный сектор попал в поле зрения экспертов премии.

В шорт-лист номинации вошли Сергей Кононов, основатель «РемСервисГарант», и Андрей и Владимир Наседкины, основатели компаний «Крас-Котел» и «Котельный завод «Вулкан». «РемСервисГарант» — это дочерняя компания ТД «МеталлПромГарант», которая также принадлежит Кононову. РСГ изготавливает запасные части для бурового, горно-шахтного, горно-обогатительного, дробильно-размольного оборудования (ЭКГ, СМД, КСД, ЭШ) по образцам и чертежам заказчика. Является одной из четырех компаний в Красноярске, изготавливающих шестерни «косой зуб», которые являются более совершенной разновидностью прямозубых шестерен.

Компании «Крас-Котел» и «Котельный завод «Вулкан» производят различное котельное оборудование. Сейчас у «Крас-Котла» порядка 130 дилеров по всей России и более 8 тыс. клиентов по РФ и СНГ. Котельный завод «Вулкан» ежегодно производит более 1 тыс. единиц продукции (котлов) общей мощностью порядка 100 мВт.

5. Встречи с советниками

Начиная с осени 2022 в клубе начал развиваться институт советников. Это выдающиеся предприниматели с оборотом бизнеса более 10 млрд, а также политические, общественные и научные деятели, обладающие уникальными компетенциями и опытом, внесшие существенный вклад в развитие регионального бизнеса и других сфер. С их помощью резиденты клуба могут получить ресурсы для решения бизнес-задач уровня «хард».

В декабре в клубе состоялась уже вторая встреча с Натальей Потаповой, вице-президентом банка «Открытие». Она прошла в формате круглого стола, посвященного теме взаимодействия банковских структур и бизнеса. Обсуждались такие вопросы, как кредитный потенциал бизнеса с точки зрения банка, меры поддержки МСП, финансовый мониторинг в рамках 115 ФЗ. На отдельной группе дискуссия развернулась вокруг оценки рисков при инвестициях в действующий бизнес или в стартапы.

P.S. Пока верстался номер, стало известно о встрече резидентов с одним из министров правительства региона.