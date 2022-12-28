Министр экономики Красноярского края встретилась с резидентами клуба «Миллиард»
Последняя рабочая встреча закрытого делового клуба «Миллиард» в уходящем году прошла в формате общения предпринимателей с Анной Гарнец, министром экономики и регионального развития края.
Беседу поделили на две части — теоретическую и практическую. Сначала Анна Гарнец отвечала на вопросы о макроэкономических процессах, трендах регионального развития, отраслях роста на уровне края. Во второй части предприниматели дали министру честную обратную связь о мерах поддержки бизнеса. Такой фидбэк очень полезен для донастройки, поскольку и федеральные, и региональные пакеты с мерами поддержки формировались как ответ на непрогнозируемые вызовы, требовали оперативности в принятии решений.
Рабочие встречи клуба «Миллиард» проходят еженедельно. Также проводятся тематические круглые столы и встречи с приглашенными спикерами. В январе в планах клуба продолжить обсуждение темы развития бизнеса с помощью маркетплейсов, а также круглый стол, посвященный лесной отрасли.
Справка
В деловом закрытом клубе «Миллиард» сегодня состоит более 85 резидентов, чьи бизнесы представлены в 30 сферах экономики.
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