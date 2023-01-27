Предпринимателей Красноярского края предупредят о проверках через цифровую платформу
Раздел «Уведомления от органов государственной власти» появился на цифровой платформе МСП.РФ. Малый и средний бизнес теперь будет получать уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок.
Запрос на получение уведомлений от государственных органов был одним из самых массовых от предпринимателей при создании платформы. Бизнес теперь сможет заблаговременно получать необходимые уведомления и готовиться к визиту контролёров. Непосредственно во время проверки любой предприниматель в случае нарушения его прав может сообщить об этом нам через «Сервис 360» на платформе», — рассказал Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.
Для получения информации о проверках нужно зарегистрироваться на цифровой платформе. Затем в личном кабинете дать согласие на получение информации о проверках. А на портале Госуслуг в личном кабинете для юридических лиц и ИП в разделе «Согласия» подтвердить передачу данных цифровой платформе.
О плановых проверках бизнесменов будут предупреждать, как только информация об этом появится в реестре проверок, про внеплановые платформа уведомит не позднее, чем за 24 часа, а про профилактический визит предприниматели смогут узнать не позднее 5 рабочих дней.
В ближайшее время также появятся уведомления об исполнительных производствах.
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