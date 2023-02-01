Красноярским компаниям помогут найти специалистов редких профессий
Кадры редких профессий для предприятий подбирает служба занятости края. Если нужного специалиста нет в регионе, то их будут искать в других субъектах.
Красноярский край сохранил лидирующие позиции в рейтинге регионов по доступности кадров для инновационной экономики, который опубликовала Ассоциация инновационных регионов России.
Уровень безработицы в Красноярском крае вернулся к допандемийным значениям
Наибольшее число официально зарегистрированных безработных в регионе было в сентябре 2020 года. С того момента их количество сократилось более чем в шесть раз.
Минэкономики Красноярского края подвело итоги 2022
Министерство экономики и регионального развития края Красноярского края проанализировало основные экономические показатели 2022.