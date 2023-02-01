Красноярским компаниям помогут найти специалистов редких профессий

Кадры редких профессий для предприятий подбирает служба занятости края. Если нужного специалиста нет в регионе, то их будут искать в других субъектах.

тут. Для участия предприниматели должны обратиться в центр занятости населения. Агентстве труда и занятости края рассказали условия участия в программе повышения мобильности трудовых ресурсов. В штат предприятий берут сотрудников с редкой специализацией, за это служба занятости выделяет единовременную выплату в размере 225 тысяч рублей. Ее можно потратить на оплату проезда к месту новой работы или на выплату работнику, дополнительный социальный пакет и другое. Все подробные условия программы можно посмотретьДля участия предприниматели должны обратиться в центр занятости населения.

За 2022 в крае по программе трудоустроили 24 высококвалифицированных специалистов из Москвы, Алтайского края, Республики Хакасия, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Ростовской и Томской областей. В январе 2023 в Красноярский край по краевой программе переехали два специалиста космической отрасли.

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