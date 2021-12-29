Уровень безработицы в Красноярском крае вернулся к допандемийным значениям

Наибольшее число официально зарегистрированных безработных в регионе было в сентябре 2020 года. С того момента их количество сократилось более чем в шесть раз.

На конце 2021 года в Красноярском официально безработными числится 12,1 тысячи человек или 0,8% работоспособных жителей региона. Об этом DK.RU рассказали в краевом агентстве труда и занятости населения.

По словам руководителя ведомства Виктора Новикова, Пик официально зарегистрированной безработицыпришелся на сентябрь 2020 года — тогда на учете в службе занятости состояли 75 тысяч жителей края (5%).

Возобновление деловой активности и реализация активной политики занятости позволили подойти к началу 2021 года с уровнем 3,6%, статус безработного в этот период имели 52 тысячи граждан. То есть в течение этого года снижение произошло на 40 тысяч человек или в четыре раза. Таким образом, Красноярский край достиг „допандеминыйх“ значений», — рассказал он.

Также Новиков добавил, что во время пандемии, первыми, кто обратился в службу занятости, стали работники сферы торговли, ремонта автотранспортных средств, обрабатывающих производств, сотрудники гостиниц, предприятий общепита, сотрудники, занятые в развлекательной сфере. Примечательно, что сегодня именно специалисты в этих областях сегодня пользуются повышенным спросом у работатодателей, но их не хватает.

Помимо этого устойчивый дефицит отмечается в сегменте высококвалифицированных рабочих профессий: водители, машинисты, слесари, монтажники, сварщики, бетонщики, электромонтеры и т.п. Также высок спрос на менеджеров, специалистов по кадрам, социальной работе и в прочих сферах, инженеров, бухгалтеров, врачей и учителей.

На сегодня в службе занятости открыто 60 тысяч вакансий и это количество будет расти. В том числе благодаря реализации в регионе крупных инвеспроектов. По прогнозным оценкам в ближайшие годы будет создано около 70 тысяч рабочих мест», — рассказал Новиков.

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