Уровень безработицы в Красноярском крае вернулся к допандемийным значениям
Наибольшее число официально зарегистрированных безработных в регионе было в сентябре 2020 года. С того момента их количество сократилось более чем в шесть раз.
Возобновление деловой активности и реализация активной политики занятости позволили подойти к началу 2021 года с уровнем 3,6%, статус безработного в этот период имели 52 тысячи граждан. То есть в течение этого года снижение произошло на 40 тысяч человек или в четыре раза. Таким образом, Красноярский край достиг „допандеминыйх“ значений», — рассказал он.
На сегодня в службе занятости открыто 60 тысяч вакансий и это количество будет расти. В том числе благодаря реализации в регионе крупных инвеспроектов. По прогнозным оценкам в ближайшие годы будет создано около 70 тысяч рабочих мест», — рассказал Новиков.
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