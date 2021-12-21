Выпускникам медвузов доплатят за трудоустройство на скорую помощь в Красноярском крае

Единовременные выплаты ждут новых врачей и фельдшеров. Так власти хотят решить проблему нехватки персонала в неотложках.

В Красноярском крае врачам и фельдшерам скорой помощи, устроившимся на эту работы впервые после окончания учебы, будут доплачивать из бюджета. Соответствующий документ сейчас рассматривает Законодательное Собрание региона.

Размер единовременной выплаты будет составлять 1 млн рублей для врачей и 500 тысяч — для фельдшеров. Правда, предоставлять ее будут только тем специалистам, которые устраиваются на полный рабочий день в Красноярске, Ачинске, Канске, Лесосибирске, Минусинске и Норильске.

По предварительным расчетам, в общей сложности это будет стоит бюджету 46,3 млн рублей ежегодно.

Новый закон рассмотрят на ближайшей сессии Заксобрания (23 декабря 2021 года) сразу в двух чтениях. В случае положительного решения депутатов, действовать он начнет с 1 января 2022 года.