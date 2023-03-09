Красноярскому бизнесу реструктурировали кредитов на 10 млрд рублей

Пересмотр сроков проходил в рамках закона о кредитных каникулах, а также собственных программ банков.

Малые и средние предприниматели Красноярского края в 2022 реструктурировали 1 817 кредитов на 9,8 млрд рублей. Такие данные опубликовало региональное отделение Банка России.

В 2022 бизнес столкнулся с проблемами снижения экспортных поставок, поиска новых каналов трансграничных платежей, дефицита сырья и комплектующих. Для того чтобы справиться с текущими задачами, предприниматели могли снизить на время кредитную нагрузку без ухудшения кредитной истории», — прокомментировал управляющий красноярским ЦБ Сергей Журавлев.

Также он напомнил, что действие закона о кредитных каникулах, в рамках которого и предоставлялась отсрочка, продлено до 31 марта 2023. Таким образом, предприниматели из наиболее пострадавших отраслей (утвержденный перечень здесь) еще могут воспользоваться этой услугой.

Читайте также:

Расходы красноярского бизнеса увеличились почти на четверть

Речь идет о тратах организаций, которые не связаны напрямую с их производственной деятельностью

Экспортерам продовольствия из Красноярского края компенсируют логистику

Прием заявок стартует на этой неделе и продлится аж до осени.

Оборот малого бизнеса в Красноярском крае за год вырос на 21%

Доля МСБ в формировании бюджета региона остается незначительной, хоть и растет.