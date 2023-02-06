Расходы красноярского бизнеса увеличились почти на четверть

Речь идет о тратах организаций, которые не связаны напрямую с их производственной деятельностью.

Крупные и средние компании Красноярского края за январь-сентябрь 2022 потратили на свои коммерческие и управленческие нужды, не связанные непосредственно с производственными процессами, 255,4 млрд рублей, что на 24,1% больше, чем за тот же период 2021. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

По ее данным, самые большие коммерческие и управленческие расходы бизнеса среди регионов Сибири в Кемеровской области — 437,4 млрд рублей, что на 37,4% больше, чем годом ранее. Дальше идет, собственно, Красноярский край, а следом — Новосибирская область (221,7 млрд рублей: +28,5%).

В пересчете расходов на одну организацию, «лидер» тот же — Кемеровская область (600 млн рублей; +38,1% к трем кварталам 2021). А вот на втором месте идет Хакасия, где они выросли на 56,2% и по итогу отчетного периода составили 333 млн рублей. Красноярский же край занимает третью позицию — 298 млн рублей (+27,5%).

В целом по России коммерческие и управленческие расходы крупного и среднего бизнеса по итогу девяти месяцев 2022 выросли на 12,3% год к году и составили 18,9 трлн рублей, а в пересчете на одну организацию — на 9,7% до 328,5 млн рублей.

По приросту расходов (в абсолютных цифрах) Кемеровская область, Красноярский край и Новосибирская область вошли в десятку регионов РФ с наибольшим таким показателем. Эти территории заняли соответственно третье, девятое и десятое место в этом списке.

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