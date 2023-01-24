Sales: интересные готовые бизнесы, выставленные на продажу в Красноярске

Бизнес «под ключ» может быть котом в мешке, а может и выгодным вложением средств. «ДК» подобрал топ-5 интересных предложений.

Арендный бизнес

Выставлено на продажу офисное здание на Северном шоссе. Четырехэтажное здание и мебелью позиционируется как «арендный бизнес» с окупаемостью в 5 лет. Стоимость — 49 млн рублей.

Криптовалютный бизнес

Теперь предложение из разряда неординарных — майнинговый отель в черте города. Мощность площадки 5 МВт и тариф ФСК. Цену продавец готов обсуждать приватно. Майнинг — дело тонкое.

Медицинский бизнес

За 9,5 млн рублей можно приобрести целую стоматологическую клинику с тремя зубоврачебными установками, 5 сотрудниками и «живой» клиентской базой в Центральном районе.

Бизннес на свежем воздухе

За 18 млн предлагают приобрести базу отдыха Поляна Loft в 30 км от Красноярска.

Зеленый бизнес

Ну и напоследок партнёрство для производства гидропонной микрозелени. Стоимость вхождения в бизнес — 1 руб. Сколько надо будет вложить в его развитие не указано.