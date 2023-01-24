Sales: интересные готовые бизнесы, выставленные на продажу в Красноярске
Бизнес «под ключ» может быть котом в мешке, а может и выгодным вложением средств. «ДК» подобрал топ-5 интересных предложений.
Арендный бизнес
Выставлено на продажу офисное здание на Северном шоссе. Четырехэтажное здание и мебелью позиционируется как «арендный бизнес» с окупаемостью в 5 лет. Стоимость — 49 млн рублей.
Криптовалютный бизнес
Теперь предложение из разряда неординарных — майнинговый отель в черте города. Мощность площадки 5 МВт и тариф ФСК. Цену продавец готов обсуждать приватно. Майнинг — дело тонкое.
Медицинский бизнес
За 9,5 млн рублей можно приобрести целую стоматологическую клинику с тремя зубоврачебными установками, 5 сотрудниками и «живой» клиентской базой в Центральном районе.
Бизннес на свежем воздухе
За 18 млн предлагают приобрести базу отдыха Поляна Loft в 30 км от Красноярска.
Зеленый бизнес
Ну и напоследок партнёрство для производства гидропонной микрозелени. Стоимость вхождения в бизнес — 1 руб. Сколько надо будет вложить в его развитие не указано.