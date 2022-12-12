Оборот малого бизнеса в Красноярском крае за год вырос на 21%

Доля МСБ в формировании бюджета региона остается незначительной, хоть и растет.

В 2022 оборот малых предприятий Красноярского края составил 247 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. Об этом на сессии регионального Заксобрания рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.

По ее данным, в крае сейчас действует более 105 тыс. субъектов МСП, из который 64,5 тыс — индивидуальные предприниматели, а 41,1 тыс. — юрлица.

По предварительным оценкам, доля этих компаний в формировании доходной части бюджета края в 2022 составила 4,4%, тогда как год назад она чуть превышала 3%. Также Бочарова отметила, что налоговые отчисления самозанятых в этом году увеличились на 17% — до 201,2 млн рублей.

Читайте также:

Несколько предприятий Красноярского края получили 34 млн рублей

Восьми предприятиям Красноярского края выдали гранты от Регионального фонда развития промышленности на общую сумму 34 млн рублей.

Красноярскому краю утвердили бюджет на 2023

Во втором и окончательном чтении доходы и расходы бюджета были увеличены.

Красноярский край недобрал налогов в бюджет

Сокращение сборов в октябре этого года оказалось одним их самых больших среди всех регионов РФ. Эксперты объясняют это сверхдоходами в 2021.