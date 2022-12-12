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Оборот малого бизнеса в Красноярском крае за год вырос на 21%

Оборот малого бизнеса в Красноярском крае за год вырос на 21%
Автор фото: FlyFin Inc. Иллюстрация: pixabay.com

Доля МСБ в формировании бюджета региона остается незначительной, хоть и растет.

#НОВОСТИ

В 2022 оборот малых предприятий Красноярского края составил 247 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. Об этом на сессии регионального Заксобрания рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.

По ее данным, в крае сейчас действует более 105 тыс. субъектов МСП, из который 64,5 тыс — индивидуальные предприниматели, а 41,1 тыс. — юрлица.

По предварительным оценкам, доля этих компаний в формировании доходной части бюджета края в 2022 составила 4,4%, тогда как год назад она чуть превышала 3%. Также Бочарова отметила, что налоговые отчисления самозанятых в этом году увеличились на 17% — до 201,2 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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