Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.03
76,83
82,54
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сельхозники Красноярского края отгрузили за рубеж товаров на $20 млн

Сельхозники Красноярского края отгрузили за рубеж товаров на $20 млн
Автор фото: standret. Иллюстрация: freepik.com

План по экспорту, закрепленный за регионом, выполнен на 66,7%.

#НОВОСТИ

С начала 2023 из Красноярского края за рубеж было поставлено более 50 тыс. тонн продукции местного агропромышленного комплекса на общую сумму $19,6 млн. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

В частности, было отгружено:

  • 29 тыс. тонн прочей продукции, включая семена рапса, льна, отруби и картофель;
  • 20,5 тыс. тонн готовой продукции, в том числе мед, колбаса, мука;
  • 970 тонн зерновых культур;
  • 190 тонн молочной и мясной продукции.

Основными импортерами продукции красноярского АПК являются Китай, Беларусь, Монголия, Казахстан и Киргизия.

Как говорят в Минсельхозе, план по экспорту на 2023, закрепленный за регионом в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», выполнен на 66,7%.

Динамика экспортных поставок продукции АПК из региона достаточно высокая, однако со сбытом зерновых культур, которые являются для нашего края ключевыми, есть определенные трудности. Вывоз за пределы края и на экспорт осложняют низкая цена зерновых „на вагоне“, загруженность железнодорожной сети и нехватка подвижного состава», — рассказал министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.

Добавим, что, по данным Федеральной таможенной службы, в 2022 Красноярский край экспортировал 99,5 тыс. тонн сельхозпродукции на $35,8 млн.

Читайте также:

Василий Герман: Факторы развития АПК — переработка и логистика

Отладка логистики и более глубокая переработка — это звенья одной цепи. Без первого не будет второго.

Гранты для начинающих сельхозпроизводителей Красноярского края выросли до 8 млн рублей

В 2023 на создание и развитие небольших фермерских хозяйств сельхозпроизводители края могут получить от 5 до 8 млн рублей. Сумма зависит от направления деятельности и участия в сельхозкооперации.

Красноярский лес стало закупать вдвое меньше стран

Объемы экспорта и поставок в другие регионы, пусть не столь существенно, но тоже снизились.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизодВ уголовном деле руководителя Красспорта появился еще один эпизод
  • Верховный суд запретил неоднозначный нейминг «ЁбиДоёби»Верховный суд запретил неоднозначный нейминг «ЁбиДоёби»
  • 295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему295 млн потратят на объединение дорог Красноярской агломерации в единую систему
  • В Красноярске определили компанию для достройки дома на улице БауманаВ Красноярске определили компанию для достройки дома на улице Баумана
  • Красноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатамиКрасноярский край попал в рейтинг регионов с самыми большими зарплатами
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.