Сельхозники Красноярского края отгрузили за рубеж товаров на $20 млн

План по экспорту, закрепленный за регионом, выполнен на 66,7%.

С начала 2023 из Красноярского края за рубеж было поставлено более 50 тыс. тонн продукции местного агропромышленного комплекса на общую сумму $19,6 млн. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

В частности, было отгружено:

29 тыс. тонн прочей продукции, включая семена рапса, льна, отруби и картофель;

20,5 тыс. тонн готовой продукции, в том числе мед, колбаса, мука;

970 тонн зерновых культур;

190 тонн молочной и мясной продукции.

Основными импортерами продукции красноярского АПК являются Китай, Беларусь, Монголия, Казахстан и Киргизия.

Как говорят в Минсельхозе, план по экспорту на 2023, закрепленный за регионом в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», выполнен на 66,7%.

Динамика экспортных поставок продукции АПК из региона достаточно высокая, однако со сбытом зерновых культур, которые являются для нашего края ключевыми, есть определенные трудности. Вывоз за пределы края и на экспорт осложняют низкая цена зерновых „на вагоне“, загруженность железнодорожной сети и нехватка подвижного состава», — рассказал министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.

Добавим, что, по данным Федеральной таможенной службы, в 2022 Красноярский край экспортировал 99,5 тыс. тонн сельхозпродукции на $35,8 млн.

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В 2023 на создание и развитие небольших фермерских хозяйств сельхозпроизводители края могут получить от 5 до 8 млн рублей. Сумма зависит от направления деятельности и участия в сельхозкооперации.

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Объемы экспорта и поставок в другие регионы, пусть не столь существенно, но тоже снизились.