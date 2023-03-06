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Гранты для начинающих сельхозпроизводителей Красноярского края выросли до 8 млн рублей

Гранты для начинающих сельхозпроизводителей Красноярского края выросли до 8 млн рублей
Иллюстрация: Алексей Цибизов

В 2023 на создание и развитие небольших фермерских хозяйств сельхозпроизводители края могут получить от 5 до 8 млн рублей. Сумма зависит от направления деятельности и участия в сельхозкооперации.

#НОВОСТИ
Конкурсный отбор начнется в апреле, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. На гранты в федеральном и краевом бюджетах предусмотрено 67,5 млн рублей. Участвовать в конкурсе могут фермеры и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировали хозяйство в год участия в отборе или только планируют это сделать. В проект нужно вложить не менее 10% собственных средств, а потратить грант – в течение 1,5 лет.
 
На средства господдержки можно купить оборудование, технику и спецтранспорт, сельхозживотных и птицу, рыбопосадочный материал, земельные участки из земель сельхозназначения, разработать проектную документацию, построить, отремонтировать или реконструировать помещения для производства, хранения и переработки сельхозпродукции.  
 
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Автор: Петр Савельев
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