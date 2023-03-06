Гранты для начинающих сельхозпроизводителей Красноярского края выросли до 8 млн рублей

Иллюстрация: Алексей Цибизов

В 2023 на создание и развитие небольших фермерских хозяйств сельхозпроизводители края могут получить от 5 до 8 млн рублей. Сумма зависит от направления деятельности и участия в сельхозкооперации.