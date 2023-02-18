Минсельхоз края потребовал кооператив вернуть грант 34 млн рублей

Чиновники Минсельхоза края требуют взыскать с организации выделенный ранее грант 33,9 млн рублей, который организация якобы использовала не по назначению.

Нарушение установлено в ходе проверки Счетной палатой края по части оказания мер господдержки сельхозтоваропроизводителям.

Аудиторы утверждают, что

кооператив «Тальский» израсходовал 20 млн. рублей на фактически не выполненные работы и недопоставленное оборудование».

Читайте далее

Сельхозкооперативам Красноярского края окажут господдержку на 53 млн рублей В 2023 на развитие краевой сельхозкооперации по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» выделили 53,2 млн рублей. Отборы на субсидии минсельхоз края проведет в апреле, августе и октябре. Новости ДК Красноярск

Рекордный урожай зерна в России становится проблемой Санкции привели к сложностям с закупкой производительной техники и запчастей к ней, а также семян и средств защиты растений. Выправить ситуацию может рост экспорта. Новости ДК Екатеринбург

Экспортерам продовольствия из Красноярского края компенсируют логистику Прием заявок стартует на этой неделе и продлится аж до осени. Новости ДК Красноярск

В Новоселовском районе начнут развивать переработку дикоросов Местный сельхозкооператив выиграл грант от Минсельхоза на организацию подобной деятельности. Новости ДК Красноярск