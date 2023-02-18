Минсельхоз края потребовал кооператив вернуть грант 34 млн рублей
Минсельхоз Красноярского края обратился в суд с иском к сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Тальский».
Чиновники Минсельхоза края требуют взыскать с организации выделенный ранее грант 33,9 млн рублей, который организация якобы использовала не по назначению.
Нарушение установлено в ходе проверки Счетной палатой края по части оказания мер господдержки сельхозтоваропроизводителям.
Аудиторы утверждают, что
кооператив «Тальский» израсходовал 20 млн. рублей на фактически не выполненные работы и недопоставленное оборудование».
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