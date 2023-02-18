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Минсельхоз края потребовал кооператив вернуть грант 34 млн рублей

Минсельхоз края потребовал кооператив вернуть грант 34 млн рублей
Иллюстрация: kurieronline.ru

Минсельхоз Красноярского края обратился в суд с иском к сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Тальский».

#НОВОСТИ

Чиновники Минсельхоза края требуют взыскать с организации выделенный ранее грант 33,9 млн рублей, который организация якобы использовала не по назначению.

Нарушение установлено в ходе проверки Счетной палатой края по части оказания мер господдержки сельхозтоваропроизводителям.

Аудиторы утверждают, что

кооператив «Тальский» израсходовал 20 млн. рублей на фактически не выполненные работы и недопоставленное оборудование».

Справка

 
Кооператив «Тальский» зарегистрирован в 2007, сфера деятельности — производство охлажденного мяса.
 

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Автор: Петр Савельев
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