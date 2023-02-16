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Сельхозкооперативам Красноярского края окажут господдержку на 53 млн рублей

Сельхозкооперативам Красноярского края окажут господдержку на 53 млн рублей
Иллюстрация: Олег Кузьмин

В 2023 на развитие краевой сельхозкооперации по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» выделили 53,2 млн рублей. Отборы на субсидии минсельхоз края проведет в апреле, августе и октябре.

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С помощью господдержки кооперативы могут возместить затраты на закуп сельхозпродукции – до 15% у пайщиков, на приобретение техники, оборудования и сельхозживотных – до 50%. Важно условие — субсидию могут получить кооперативы, которые входят в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, зарегистрированные и работающие в сельской местности. При этом у них не должно быть налоговых задолженностей перед бюджетом. Сейчас в рееестр входят 59 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
За годы действия программы господдержкой на общую сумму 121 млн рублей воспользовались 16 сельхозкооперативов края. Половина из них получила субсидии не единожды», — сообщил Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.
В 2022 основные средства господдержки пошли на возмещение затрат на покупку сельхозтехники и оборудования для оказания услуг членам кооперативов, покупку животных, закуп сельхозпродукции (зерновых и масличных культур, картофеля, овощей и мяса). 
 
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Автор: Петр Савельев
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