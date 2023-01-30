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«Наш фермер»: предпринимателям предлагают гранты до 8 млн рублей

«Наш фермер»: предпринимателям предлагают гранты до 8 млн рублей
Иллюстрация: aleksandarlittlewolf / ru.freepik.com

В крае впервые пройдёт конкурс грантов «Наш фермер» для малых сельхозпроизводителей. Заявки принимают в Минсельхозе с 30 января по 28 февраля.

#НОВОСТИ
На гранты в региональном бюджете предусмотрено 100 млн рублей. На развитие фермерских хозяйств можно получить до 8 млн рублей. В министерстве сельского хозяйства рассказали условия предоставления господдержки. Нужно зарегистрировать хозяйство в селе в год участия в отборе или за год до подачи заявки на конкурс. Также претендовать на грант могут те, кто только планирует заниматься сельским хозяйством. Важное условие — претендент не должен получать финансовую помощь по программам «Агростартап» и «Начинающий фермер». В проект нужно вложить не менее 10% собственных денег, 90% затрат возместят из краевого бюджета.   
 
Комиссия будет оценивать наличие каналов сбыта производимой продукции, земельного участка для ведения хозяйства, уровень знаний конкурсантом факторов успешной реализации проекта. Дополнительные баллы предусмотрены тем, кто планирует развивать овоще- и картофелеводство, молочное и мясное животноводство, разводить коз, овец, сельскохозяйственную птицу и пчёл, а также участникам СВО. После получения гранта предприниматель должен создать не менее 2 рабочих мест (если грант от 5 млн рублей и более) и не менее одного при поддержке до 5 млн рублей. Потратить грант нужно в течение года, в этот период предприятие должно наращивать выручку.
 
Средства можно направить, например, на покупку техники, оборудования, семян, удобрений, животных. 
 
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте министерства сельского хозяйства
 
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Автор: Петр Савельев
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