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«Сделано в Красноярске»: стало известно имя лучшего производственника края

«Сделано в Красноярске»: стало известно имя лучшего производственника края
Иллюстрация: коллаж ДК

Среди номинантов были представлены руководители и основатели компаний, производящих всевозможное оборудование и технику.

#НОВОСТИ

На церемонии «Человек года», которая в эти часы проходит в конференц-холле СФУ, назвали лучшего производственника Красноярского края. Им стала основатель и директор компании «ПРО-ТОК» Анна Жираткова.

В этом «Про-Ток» выиграла грант на 30 млн рублей от Фонда содействия инновациям. На эти деньги был создан комплекс технических решений для повышения эксплуатационных характеристик низковольтных комплектных устройств, которые производит компания. Сама Жираткова в 2022 стала обладателем Гран-при всероссийской Премии «Молодой промышленник года 2021» в номинации «Прорыв года».

Помимо Анны Жиратковой на премию в номинации «Производственник года» претендовало 23 человека. В шорт-лист вошло семь из них. По итогам голосования экспертов в тройку лидеров также попали генеральный директор «Мегаватт» Виктор Комар и основатель ГК «Север» Андрей Паршин.

Соучредителем номинации «Производственник года: красноярская прописка» стал индустриальный парк «Красный Яр». Его руководитель — Александр Сиваев — и вручал награду победителю. Также Анна Жираткова получила подарочный сертификат на обучение у лучших бизнес-тренеров России, не выезжая из Красноярска.

Премия «Человек года» в 2022 вручается в Красноярске уже в 13 раз. Ее учредителем является местная редакция журнала «Деловой квартал».

Добавим, что в прошлом году Анна Жираткова стала обладателем премии «Человек года» в номинации «Амбассадор бренда».

Автор: Петр Савельев
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