Василий Герман: Факторы развития АПК — переработка и логистика

Отладка логистики и более глубокая переработка — это звенья одной цепи. Без первого не будет второго.

Василий Герман

председатель совета директоров «СХП «Дары Малиновки»

Развитие сельского хозяйства в Красноярском крае за последние годы сильно шагнуло вперед. Как итог, сегодня по урожайности многих основных культур регион показывает результаты выше среднего по России, а уж что касается Сибирского федерального округа, то и вовсе. Чего стоит одно то, что по сборам зерновых край уже который год бьет рекорды! В ряду прочего этого удалось добиться путем модернизации используемых нашими аграриями технологий. Причем не только в плане техники, но и в плане самих подходов к земледелию.

Большую роль в сегодняшнем успехе краевого агропромышленного комплекса сыграла и господдержка, которая является естественным условием развития сельского хозяйства. Дело в том, что наша отрасль не автономна, а существует в тесной зависимости от происходящего на глобальном рынке. Поэтому регулятивные и поддерживающие меры, применяемые другими странами в отношении своих АПК, оказывают влияние на сельское хозяйство России в целом и Сибири в частности. Европейские страны, Америка, Китай и другие сегодня оказывают своему сельскому хозяйству очень мощную поддержку. И если мы хотим, чтобы наша сельхозпродукция продолжала успешно с ними конкурировать, участие государства надо сохранять.

Комплекс применяемых сегодня в Красноярском крае мер поддержки, по моему глубокому убеждению, является едва ли не лучшим в России по их количеству и качеству. Да, долгие годы он был ориентирован на крупных сельхозпроизводителей (собственно, благодаря этому и удалось добиться такого роста урожая зерновых), но в последнее время власти уделяют серьезное внимание хозяйствам поменьше — вплоть до фермерских. Это также не может не радовать, поскольку они такие же участники АПК, как и крупные игроки, и от них зависит самочувствие отрасли в целом.

Несмотря на все успехи, сельскому хозяйству в Красноярском крае по-прежнему очень не хватает перерабатывающих мощностей. В результате большая часть урожая основных для нашего региона культур — зерновых и рапса — вывозится за его пределы. В частности, в Китай и Монголию. Куда перспективнее было бы везти туда продукты переработки этого сырья. Тогда, кстати, нашим аграриям было бы проще закрепиться на внешних рынках и консолидированными усилиями конкурировать с представленной на них продукцией.

Не стоит забывать и о естественных, природных ограничениях. Суровый климат, переменчивая погода, большие расстояния — все это тоже сильно влияет на состояние сельхозотрасли. И если с первым и вторым мы сейчас в какой-то мере научились справляться, то с логистикой у нас все еще сложности. Их решение также во многом зависит от властей. Например, в части субсидирования перевозок.

Собственно, отладка логистики и более глубокая переработка — это звенья одной цепи. Без первого не будет второго. А именно уход в глубокие переделы является основным трендом, которым должно двигаться сельское хозяйство Красноярского края. Только тогда можно будет говорить не только о продовольственной безопасности региона, но и о повышении качества жизни как в городе, так и на селе.